Sánchez asegura que no darán "un paso atrás": "O están con la mayoría social o con los especuladores"

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no darán "un paso atrás" en la "lucha" por el derecho a la vivienda, pese al rechazo a los decretos del Partido Popular, Vox y Junts. Un voto que, a juicio de Sánchez, les "retratará" ante "generaciones enteras".

Sánchez, en un mensaje en 'X', ha afirmado que los decretos aprobados en el Consejo de Ministros sirven para "frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios", poniendo de ejemplo el caso de Macarena, una vecina de Barcelona cuyo desahucio se ha suspendido este jueves.

PUBLICIDAD

"Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", ha asegurado Sánchez.

PSOE: TENDRÁN QUE "RETRATARSE" EN EL CONGRESO

El Partido Socialista también ha planteado una "dicotomía clara": "O se está con los fondos buitres o con la ciudadanía. Con los especuladores o con la mayoría social".

Así lo han indicado fuentes socialistas, que han asegurado que PP, Vox y Junts tendrán que "retratarse" en el pleno extraordinario de mañana, cuando está previsto que los decretos decaigan por el 'no' de estos tres partidos.

"Tendrán que explicar por qué votan en contra de proteger los desahucios, los límites a la especulación y los fondos buitre. Por qué votan en contra de las ayudas para acceder a la primera vivienda y de los incentivos para conseguir alquileres más asequibles", han aseverado.

PUBLICIDAD

Así, el PSOE ha insistido en que el Gobierno "ha escuchado el clamor de las calles" y respondido "con medidas valientes y concretas", fruto de "meses de trabajo y negociación": "Ahora debe hacerlo el Congreso".

"Con los fondos buitres o con la ciudadanía. Con los especuladores o con la mayoría social. Mañana que cada quien se retrate de qué lado está", ha manifestado también la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.