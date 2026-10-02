Primeras palabras de Feliciano López tras su inesperada demanda a Alba Carrillo

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Este martes conocíamos la inesperada noticia: Feliciano López ha decidido tomar cartas en el asunto ante los demoledores dardos que ha disparado Alba Carrillo contra él desde que pusieron fin a su breve matrimonio en 2016 y, 10 años después de su separación, ha emprendido medidas legales contra la modelo por vulnerar supuestamente su derecho al honor y a la intimidad.

Una demanda que ha adelantado el programa 'Y ahora Sonsoles', que el extenista presentó antes de verano y ya ha sido admitida a trámite -aunque la modelo ha asegurado que de momento no le ha llegado ninguna notificación-, y con la que el de Toledo buscaría proteger a su actual mujer, Sandra Gago, y a sus dos hijos, Darío (5) y Marco (2). De ahí que lejos de reclamar una cuantiosa indemnización, lo único que solicite a la Justicia es que su exesposa no pueda volver a hablar de él públicamente.

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Algo que no ha querido confirmar en su reaparición ante las cámaras este jueves 1 de octubre a su regreso de Grecia después de varios días en los que ha compaginado a la perfección unos días de descanso en familia -como él mismo reveló en redes sociales con una imagen de sus pequeños en la piscina de su hotel reconociendo que iban a echar de menos ese lugar- con sus compromisos profesionales, ya que ha participado en el tercer capítulo de la experiencia 'Iconos del Tenis' organizada por el exclusivo hotel en el que se han alojado durante sus minivacaciones en el país heleno.

"No voy a decir nada, ya lo sabéis. Yo entiendo las preguntas, no pasa nada, pero entiende que no quiera decir nada, simplemente. No tengo nada que decir, de verdad. Por favor, venga, ya está" ha expresado tajante aunque sin rastro de enfado en sus palabras en su recorrido por la terminal del aeropuerto de Barajas a su vuelta a casa, dejando claro que no quiere hablar de Alba ni entrar en detalles sobre su decisión de demandarla diez años después de su separación.

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Mientras tanto, la modelo -que no ha acudido a su trabajo en el programa 'El Sótano' de TenTv esta semana por enfermedad- se refugia en su hijo Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, y este mismo jueves ha viajado a Andorra con el niño para presentar una gala benéfica de UNICEF. Y, dejando entrever que no está preocupada por su inminente batalla judicial contra Feliciano, ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen con el niño acompañada de un contundente mensaje: "Como no encontraba el hombre perfecto lo tuve que hacer".