México y EEUU acercan posturas en materia comercial durante la cumbre del G20

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El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, ha mantenido una reunión de trabajo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en los márgenes de la cumbre de ministros de Comercio del G20 celebrada en Milwaukee, donde ha asegurado que ambos países están acercando posturas y que la nación latinoamericana mantiene "la posición más favorable" a nivel global para acceder al mercado estadounidense.

Tras un encuentro de casi una hora, Ebrard ha destacado en declaraciones ante la prensa recogidas en un comunicado difundido por el Gobierno de México, que las negociaciones bilaterales avanzan de manera constante para "resolver temas" pendientes.

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En este sentido, ha subrayado que el objetivo principal de su Gobierno es preservar las actuales condiciones de privilegio de México ante el cambio de paradigma que impulsa Washington, el cual busca, a su juicio, sustituir el sistema de libre comercio tradicional.

"De los 20 países que estaban presentes, México guarda una posición muy favorable", ha expuesto el secretario, indicando que pagan el arancel efectivo más bajo gracias a una profunda integración económica que permite que entre el 30 y el 40% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos contengan componentes estadounidenses.

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Además de su encuentro con Greer, la delegación mexicana ha participado en sesiones sobre el exceso de capacidades industriales y el trabajo forzoso, y ha mantenido reuniones bilaterales con representantes de la Unión Europea, Canadá, India, Japón y Argentina.