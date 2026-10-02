Jorge Javier Vázquez sentencia a Belén Esteban con una sorprendente oferta a Jesulín de Ubrique y Juls Janeiro

02/10/2026 Jorge Javier Vázquez. A 24 horas de que Belén Esteban se siente en el plató de '¡De Viernes!' para responder en directo a las reacciones y críticas que se han sucedido en los últimos díaas tras su demoledor ataque a Jesulín de Ubrique en su regreso a Mediaset -revelando cómo se ha portado con su hija Andrea Janeiro y las diferencias que ha hecho con la que tiene con María José Campanario, Julia Janeiro-, Jorge Javier Vázquez ha sorprendido haciendo una oferta al torero y su familia en la última gala de 'Supervivientes' con la que parece haber sentenciado definitivamente su amistad con la 'princesa del pueblo' de la que presumió durante años. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

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A 24 horas de que Belén Esteban se siente en el plató de '¡De Viernes!' para responder en directo a las reacciones y críticas que se han sucedido en los últimos díaas tras su demoledor ataque a Jesulín de Ubrique en su regreso a Mediaset -revelando cómo se ha portado con su hija Andrea Janeiro y las diferencias que ha hecho con la que tiene con María José Campanario, Julia Janeiro-, Jorge Javier Vázquez ha sorprendido haciendo una oferta al torero y su familia en la última gala de 'Supervivientes' con la que parece haber sentenciado definitivamente su amistad con la 'princesa del pueblo' de la que presumió durante años.

Como todos sabemos Víctor Janeiro es uno de los concursantes de 'Supervivientes All Stars 3' y, aunque completamente ajeno a lo que está sucediendo en España, se ha sincerado sobre la relación entre su hermano y Belén, lamentando que el hecho de que la colaboradora "se colocase" en televisión tras su ruptura con el padre de su hija y lleve más de 20 años generando dinero por ir en su contra -asegurando que tiene que ser millonaria a costa del diestro- ha afectado directamente al trato que toda la familia tiene con su sobrina Andrea, a la que confiesa que sigue teniendo muy presente y quiere mucho.

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En una conversación con Rosa Benito, el también torero ha confesado además que la guerra entre la 'patrona' y Jesulín ha hecho mucho daño a su madre, Carmen Bazán: "Ha sufrido mucho. Al final hay una niña ahí, la nieta, la abuela... tu sabes". "Nosotros siempre mantuvimos respeto, nunca entramos al trapo sobre todo por respeto a la niña que hay en medio. Cuando yo he tenido mis hijos me he dado cuenta de lo mal que lo habrá pasado mi hermano, porque yo ahora por lo que sea me tengo que separar de mi mujer y juega con... eso es duro" ha reconocido.

Tras estas declaraciones a corazón abierto, Jorge Javier ha preguntado a la mujer de Víctor, Beatriz Trapote, si la familia Janeiro está siguiendo 'Supervivientes', y cuando la periodista le ha confirmado que sí y que están muy contentos con el concurso que está haciendo y están convencidos de que llegará a la final y ganará -hablando en nombre de Jesús, María José y Julia-, el presentador no ha dudado en enviarles un mensaje en directo.

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"Jesús Janeiro Bazán, María José Campanario. Quedáis formalmente invitados para participar en la próxima edición de Supervivientes 2027. Bueno, uno u otro o los dos, lo que quieran. Primero uno, luego el otro, si esto no se acaba nunca" ha expresado entre risas antes de dejar clara su admiración por Juls una vez más. Y es que después de dirigirse a ella como "reina y reina" y confesar que le había alegrado el verano -una 'guantá sin mano' a Belén, de la que está distanciado desde el fin de 'Sálvame'- este jueves no ha dudado en hacerle una oferta que no sentará nada bien a 'la patrona'-

"Escucha una cosa Juls, sabe Dios que tienes que venir a 'Supervivientes'. Tienes que venir a 'Gran Hermano VIP', a lo que sea. Tienes que venir al 'Gran Hermano Dúo', tienes que venir a... a Mediaset. Tienes que venir a lo que te de la gana. Te doy permiso hasta para que ocupes mi casa, lo que te de la gana" ha expresado divertido, dejando claro que le encantaría trabajar con la hija de María José Campanario y que no le importaría incluso que se instalase en su casa, mientras que no ha hecho ni una sola mención a la que un día fue su íntima amiga, Belén.

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