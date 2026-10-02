La misión Crew-13 llega a la EEI tras completar el viaje más rápido de una nave de EE.UU.

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Miami (EE.UU.), 1 oct (EFE).- La tripulación de la misión Crew-13 de la NASA y SpaceX llegó este jueves a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras un vuelo de 7 horas y 55 minutos, el acoplamiento más rápido de una nave estadounidense con el laboratorio orbital desde su lanzamiento, según la NASA.

La nave Dragon se acopló a las 19:05 hora local (01:05 GMT) al módulo Harmony de la EEI, después de que el cohete Falcon 9 que la puso en órbita despegara a las 11:10 (17:10 GMT) desde Cabo Cañaveral, en Florida, de acuerdo con una publiación de la NASA en X.

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El acoplamiento se produjo de forma autónoma y la apertura de las escotillas estaba prevista para unas dos horas después, según la misma fuente.

A bordo de la Dragon viajaron los astronautas estadounidenses Jessica Watkins, comandante, y Luke Delaney, piloto; el canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta ruso Serguéi Teteriátnikov, especialistas de misión. Watkins, que pasó 170 días en la EEI en 2022, se convirtió además en la primera astronauta de la NASA en volar dos veces a bordo de una nave Dragon.

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Durante los próximos meses, los cuatro integrantes de Crew-13 se incorporarán a la Expedición 75 y realizarán experimentos sobre tejidos derivados de células madre humanas para estudiar enfermedades como las cardiacas y el párkinson, además de investigaciones sobre el cultivo de alimentos en el espacio y las alteraciones del flujo sanguíneo en microgravedad.

La misión había sido programada inicialmente para el 12 de septiembre, pero fue aplazada debido a una fuga detectada en el sistema de propulsión de la Dragon, que los técnicos repararon antes de fijar la nueva fecha de lanzamiento.

Crew-13 sustituirá progresivamente a los cuatro miembros de Crew-12 que permanecen en la EEI y que regresarán a la Tierra después de completar el traspaso de responsabilidades con la nueva tripulación. EFE