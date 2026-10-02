El candidato árabe Sami Abú Shehadé retira su candidatura al Parlamento tras la recomendación del Supremo

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El líder del partido Balad (izquierda), el político árabe-israelí Sami Abú Shehadé, retirará su candidatura para las próximas elecciones a la Knesset del 27 de octubre, siguiendo la recomendación de un panel de nueve jueces del Tribunal Supremo de Israel.

Así lo ha anunciado su propia formación, que señala en redes que Abú Shehadé, aunque "seguirá presidiendo y liderando el partido en las próximas batallas políticas", se retira de esta carrera electoral "por un sentido de responsabilidad política" y ante "las graves repercusiones que la inhabilitación tendría para la labor política y parlamentaria en su conjunto".

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Asimismo, Balad ha declarado que "continuará contrarrestando los intentos de deslegitimar la actividad política árabe en diversos ámbitos", comprometiéndose a "exponer estos hechos ante las fuerzas democráticas, las organizaciones de Derechos Humanos y los organismos internacionales".

La decisión se produce después de que el Comité Central de Elecciones votara a favor de su inhabilitación, lo que ha motivado a Abú Shehadé a dar un paso al lado para evitar un fallo judicial que pudiera sentar un precedente legal para otros candidatos palestino-israelíes.

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La controversia gira en torno a un artículo publicado por Abú Shehadé el 8 de octubre de 2023, en el contexto de los ataques de Hamás, que el comité electoral ha interpretado como un apoyo a la resistencia armada palestina.

Aunque el parlamentario ha negado rotundamente estas acusaciones durante las audiencias y ha aclarado que rechaza la violencia, el presidente del Supremo, Isaac Amit, señaló que los jueces coincidían unánimemente en que sus declaraciones por escrito fueron "dolorosas, indignantes y repugnantes", según recoge el diario israelí 'The Jerusalem Post'. Ante esta situación, el tribunal le otorgó de plazo hasta la mañana del viernes para decidir si se retiraba voluntariamente o continuaba en el proceso a la espera de una sentencia formal.

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Con esta retirada voluntaria, Abú Shehadé busca proteger el futuro político de otras listas y candidatos que también se enfrentan a intentos de exclusión, como las coaliciones árabes Lista Conjunta y Ra'am, o el diputado izquierdista judío Ofer Cassif. El Comité Central de Elecciones también votó recientemente a favor de vetar a Cassif --acusado de negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático-- y a las formaciones árabes, en un proceso que la ONG legal Adalah ha denunciado como arbitrario y políticamente motivado. Se espera que el Supremo emita su fallo definitivo sobre el resto de las listas este mismo fin de semana.

Según el citado medio israelí, las deliberaciones judiciales se han desarrollado en un clima de polarización, marcado por la presencia en el tribunal del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien intentó interrumpir el trabajo de la corte y se opuso firmemente a que se le diera a Abú Shehadé la opción de retirarse en lugar de ser inhabilitado formalmente.

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Diversos analistas advierten de que la participación de los votantes palestino-israelíes es un factor estratégico clave en los próximos comicios del 27 de octubre, ya que una alta movilización eleva el umbral electoral necesario y dificultaría la entrada en la Knesset de las listas sionistas más pequeñas.