Yemen advierte a la ONU de amenaza hutí a los vuelos internacionales sobre el mar Rojo

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Saná, 1 oct (EFE).- El gobierno yemení reconocido internacionalmente advirtió al Consejo de Seguridad de la ONU que el uso por parte de los hutíes de armas de origen iraní procedentes de la provincia yemení de Al Hudeida representa una "grave amenaza" para la aviación civil internacional sobre el sur del mar Rojo.

En una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, Jérôme Bonnafont, y al secretario general de la ONU, António Guterres, hecha pública este jueves, el Gobierno yemení declaró haber documentado el uso de armas de defensa aérea de origen iraní modificadas en el Yemen con la participación de expertos de la Guardia Revolucionaria iraní.

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El ejecutivo indicó que las armas habían sido convertidas en "misiles capaces de permanecer en el aire hasta 25 minutos y equipadas con sistemas de seguimiento térmico", a lo que añadió que dichas armas usan "sistemas de seguimiento térmico que no distinguen con fiabilidad entre fuentes de calor militares y civiles".

Y es que el lanzamiento de tales armas cerca de los corredores aéreos internacionales representa "un grave riesgo para las aeronaves y los pasajeros, incluidos los vuelos humanitarios y de la ONU que operan en el Yemen y la región", se explica en la carta, un hecho que "trasciende el conflicto yemení".

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Por ello, el Gobierno yemení instó a los Estados miembros de la ONU a implementar plenamente el embargo de armas impuesto en virtud de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, en particular la Resolución 2216, adoptada en 2015.

Solicitó a los investigadores internacionales que examinaran las pruebas para determinar el origen, las características y los mecanismos de funcionamiento de las armas, e identificar las redes involucradas en su transferencia y desarrollo.

La advertencia se produce en medio de una mayor actividad militar de los rebeldes chiíes hutíes en torno al mar Rojo, Bab al Mandeb y el golfo de Aden.

El grupo ya ha lanzado ataques contra el transporte marítimo comercial en la región, lo que ha provocado operaciones militares internacionales y reiteradas advertencias sobre los riesgos para una de las principales rutas comerciales marítimas del mundo.

Estas declaraciones se producen semanas después de que los insurgentes lograran consolidar sus mayores avances en la costa occidental y meridional del Yemen, haciéndose con la inmensa mayoría de la costa del mar Rojo y reforzando su control en torno al estrecho de Bab al Mandeb, en el marco de la ofensiva que lanzaron en contra de las tropas gubernamentales. EFE

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