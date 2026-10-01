Israel identifica en Hamás a dos de siete muertos ayer en Gaza, uno de ellos periodista

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(Corrige con cifras del Ministerio de Sanidad gazatí)

Jerusalén, 1 oct (EFE).- El Ejército de Israel identificó a dos de los siete muertos en sus bombardeos en Gaza el miércoles como miembros de Hamás, de los cuales uno era periodista, en comunicados en sus canales oficiales este jueves.

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Los fallecidos son Ammar Sharafi y Mohamed Nagar. Israel identificó a Sharafi como un "comandante de pelotón" de las Brigadas Al Qasam (el brazo armado del grupo islamista Hamás), mientras que no atribuyó ningún rango específico a Nagar, sobre quien aseguró que formaba parte de Al Qasam y que "preparaba ataques contra las tropas".

"Tras su eliminación, se presentó a Mohamed Nagar como un periodista, omitiendo su membresía en el ala militar de la organización terrorista Hamás", recoge el comunicado de las fuerzas armadas israelíes.

El Gobierno gazatí identificó tras su muerte a Nagar como un periodista de la Radio del Sagrado Corán, cadena basada en la emisión de recitaciones de este libro sagrado y programas islámicos, dependiente del Ministerio de Dotaciones y Asuntos Religiosos. Según este Ejecutivo, Israel ha matado a 263 reporteros de la Franja desde que lanzó su ofensiva en octubre de 2023.

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El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, limita a 189 la cifra, que ha revisado en varias ocasiones después de que Hamás o la Yihad Islámica Palestina emitieran obituarios de los reporteros fallecidos identificándolos como sus afiliados.

Pese a ello, el CPJ sostiene que "las fuerzas israelíes siguen siendo responsables de la mayoría de muertes de periodistas y trabajadores en medios en el mundo desde 2023".

Las Brigadas Al Qasam no se han pronunciado por el momento sobre Nagar, cuya identificación como parte de la milicia por Israel se produce, al igual que en la mayoría de casos de reporteros fallecidos, sin publicar pruebas al respecto.

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Nagar murió en un bombardeo con un misil de Israel en la zona de Mawasi (sur de Gaza).

Sharafi fue uno de los cuatro muertos el miércoles cuando el Ejército israelí bombardeó un vehículo en la calle en la ciudad de Gaza (norte).

"Se le eliminó en un ataque aéreo para eliminar la amenaza que suponía", recoge el comunicado del Ejército de Israel al respecto, tras alegar que "preparaba" ataques contra las tropas.

Aunque el Ejército sostiene que tomó medidas para evitar matar a civiles, un oficial de las fuerzas armadas reconoció "estar al tanto" de las acusaciones de que "individuos no involucrados" (como las fuerzas armadas se refieren a los civiles) se vieron "afectados".

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"El Ejército israelí lamenta el daño causado a civiles no involucrados", afirmó.

En total, el Ministerio de Sanidad de Gaza registró la muerte de siete personas por bombardeos de Israel a lo largo de la jornada: una en Yabalia y cuatro en la capital (norte), otra en el centro del enclave y una en el sur.

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Los ataques israelíes en Gaza han matado a más de 74.000 personas desde octubre de 2023, según Sanidad. Al menos 1.430 han perdido la vida en bombardeos y tiroteos de Israel durante el alto el fuego vigente dese octubre de 2025. EFE