Cristiano Ronaldo, su rotundo comunicado y la reacción de Georgina tras abandonar por sorpresa la selección portuguesa

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¿Ha dejado definitivamente Cristiano Ronaldo la Selección portuguesa? Aunque es una pregunta que por el momento no tiene respuesta, el mundo del fútbol y sobre todo Portugal contienen la respiración después de que el futbolista haya emitido un rotundo comunicado tras abandonar por sorpresa la concentración del combinado luso en Parken poco después de la rueda de prensa en la que el seleccionador Jorge Jesús confirmó que no jugaría el partido de este jueves contra Dinamarca al igual que no disputó ni un solo minuto del encuentro frente a Noruega el pasado domingo.

"Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional y después de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional" ha anunciado en redes sociales el astro luso. Y, sin aclarar si se trata de una decisión definitiva o volveremos a verle vistiendo la camiseta de su país, el delantero ha expresado que "a su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses", dejando entrever que pronto aclarará los motivos que le han llevado a irse precipitadamente de la concentración. "Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción" ha concluido el mensaje que ha causado un gran impacto en el mundo del fútbol.

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Se especula que el origen del tremendo enfado de Cristiano estaría en las declaraciones del seleccionador portugués confirmando que su estrella estaría este jueves en el banquillo frente a Dinamarca porque "conozco su estado físico a la perfección y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba", dejando entrever que a sus 41 años no estaría en condiciones de jugar dos encuentros cona apenas tiempo para descansar.

Unas palabras que tenían una reacción inmediata en el exjugador del Real Madrid, que tras hablar con el presidente de la FPF abandonaba la concentración y regresaba en su avión privado a Madrid para reencontrarse con Georgina Rodríguez y sus hijos, dejando entrever que su decisión no tenía marcha atrás.

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Y mientras cobran fuerza los rumores de que Ronaldo habría decidido no volver a vestir la camiseta de su país mientras Jorge Jesús sea el seleccionador nacional, la infuencer no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a su marido comentando su comunicado con un simple pero significativo emoticono de un corazón rojo, dejando claro que está a su lado en este momento tan complicado.