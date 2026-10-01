Viernes 2 de octubre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 1 oct (EFE).-

Río de Janeiro.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su principal rival en las urnas, Flávio Bolsonaro, se vuelcan en el final de la campaña en actos en Río de Janeiro y Minas Gerais, dos de las regiones más pobladas del país, a tres días de las elecciones.

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París - Francisco de Zurbarán será el gran protagonista este otoño en el Louvre con una gran exposición monográfica realizada junto National Gallery de Londres y el Art Institute de Chicago que además, en su paso por París desde el 7 de octubre, se complementará con una muestra paralela de esculturas procedentes del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

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La Haya.- Maya Yamout no quiere que la próxima conversación de paz entre Líbano e Israel empiece entre militares o diplomáticos, sino entre una madre libanesa y otra israelí que hayan perdido a sus hijos. “Ellas hablarán de paz porque hablarán desde el dolor”, asegura a EFE esta activista libanesa, que tenía 14 años cuando empezó a vivir entre guerras e inestabilidad.

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El Cairo.- El problema de salud pública más grave que se genera por incidentes de migración masiva como el sucedido en Ceuta hace dos meses no es "cualquier microorganismo", sino el "estigma" hacia los migrantes, una "amenaza real" para la atención sanitaria, afirmó a EFE Adham Ismail, el responsable de la Oficina para el Mediterráneo Oriental de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por Isaac J. Martín.

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Ciudad de México.- México conmemora el 58 aniversario de la matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, con la tradicional marcha en Ciudad de México, donde organizaciones estudiantiles y sociales volverán a reclamar justicia y mantener viva la memoria de uno de los episodios más emblemáticos de la represión política en el país.

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Jerusalén.- La "judaización" de Jerusalén avanza entre desalojos de palestinos, asaltos de colonos a la Explanada de las Mezquitas, cierres de negocios y ataques nacionalistas israelíes que sacuden internet durante las festividades judías en curso.

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Madrid.- El Congreso español vota la convalidación de los dos decretos aprobados por el Gobierno de coalición para intentar atajar la crisis de la vivienda en el país en medio de un descontento social creciente cuyo epicentro es una multitudinaria acampada en la madrileña Puerta del Sol.

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Washington.- Los cancilleres de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebran una reunión extraordinaria para abordar la crisis en Nicaragua, después de que Daniel Ortega anunciara que no volverá a haber elecciones competitivas en el país.

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Riga.- Letonia celebra este sábado unas elecciones que supondrán una contienda entre partidos de centroderecha y rivales populistas.

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Yakarta.- La ola de incendios forestales en Indonesia afecta desde agosto a millones de personas y tiene acorralado al Gobierno, que enfrenta demandas ciudadanas y críticas de ambientalistas, mientras promete castigar a empresas responsables de quemar miles de hectáreas en el epicentro mundial del aceite de palma.

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Miami.- Un modelo de humanoide y programación de robots IA en Miami se presentan en el foro ‘AI 305’.

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Bogotá - El fenómeno global BTS inicia este viernes en Bogotá la parte latinoamericana de su gira con el primero de los dos conciertos que ofrecerán en la capital colombiana y que están enloqueciendo a sus ejércitos de fans, que han tomado la ciudad para celebrar a la banda surcoreana.(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- El cantautor británico Elton John celebrará sus últimos dos conciertos en México con un espectáculo este viernes y el sábado 3 de octubre, ambos representan el cierre definitivo de su gira Farewell Yellow Brick Road.

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Jingdezhen (China).- Mucho antes de llegar a las mesas de nobles o cruzar los océanos en manos de mercaderes, la porcelana china primero nacía en Jingdezhen, una ciudad del este de China donde los hornos aún no se han apagado, continuando una tradición de más de 1.000 años que hoy es imán para artistas y creadores llegados de todas partes.

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Ciudad de Guatemala.- El extenista español Emilio Sánchez Vicario considera que su país seguirá produciendo tenistas de alto nivel a futuro como Rafael Nadal o Carlos Alcaraz y elogió la calidad de nuevos talentos como Martín Landaluce, Rafael Jodar y Daniel Mérida en una entrevista con EFE durante una visita a Guatemala.

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lgs/EFETV

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