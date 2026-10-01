Renuncia de líder empresarial expone tensiones de De la Espriella con gremios colombianos

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Bogotá, 1 oct (EFE).- Bruce Mac Master anunció este jueves su dimisión como presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el principal gremio empresarial de Colombia, en un nuevo capítulo de las tensiones del nuevo Gobierno con organizaciones de la sociedad civil.

Luego de trece años al frente de la ANDI, Mac Master aseguró -en su carta de dimisión- que su decisión responde a las "circunstancias inesperadas y preocupantes" en referencia a las crecientes diferencias entre la entidad y el Ejecutivo colombiano, que han llevado al jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, ha cerrar los canales de comunicación bilateral.

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El expresidente de la ANDI alertó sobre los posibles efectos adversos de esta situación sobre la asociación y lamentó que sus esfuerzos por recuperar la comunicación con el Gobierno hayan sido "infructuosos".

"Espero genuinamente que esta decisión contribuya también a recuperar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el empresariado representado en la Junta de Dirección General, los afiliados y las distintas áreas de la Asociación", añadió Mac Master.

Así mismo, señaló que Colombia "necesita instituciones fuertes y trabajo armónico en muchos frentes" y dentro de ellas, "resulta esencial la existencia de pesos y contrapesos que aseguren los límites que protegen la democracia".

Hasta el momento, no se ha hecho público el motivo concreto de las diferencias aparentemente irreconciliables entre De la Espriella y Mac Master.

La renuncia de Mac Master se suma a otros episodios donde el poder del Ejecutivo se ha hecho sentir de forma implícita desde la llegada a la presidencia de De la Espriella, hace menos de dos meses.

Entre ellos destaca el caso de la excodirectora del Banco de la República Carolina Soto, quien fue anunciada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura para dirigir dicho gremio, pero su designación se frustró horas después, luego de que voces al interior del Gobierno rechazaran su llegada por no pertenecer a la línea política de De la Espriella.

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Igualmente, este jueves EFE conoció que el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, se apartó del cargo luego de que once de los veintidós miembros del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato definieran una nueva distribución de cargos y una nueva correlación de fuerzas por dirigentes sindicales cercanos a De la Espriella.

"Lo anterior, es un mal mensaje para la CUT y para el conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas que hoy desarrollan la oposición al gobierno ilegítimo de Abelardo de la Espriella, pues pone en tela de juicio el accionar de oposición de la CUT y, por tanto, esta decisión le sirve al actual Gobierno", señalaron -en un comunicado- Arias y otros nueve miembros del comité ejecutivo.

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De igual manera, el poder de De la Espriella se ha hecho sentir al interior de su propio Gobierno como en la destitución de Ricardo Valencia, que fue cesado de la dirección del Departamento Nacional de Estadística (DANE) por no acatar una directriz que le impedía hacer declaraciones públicas sin autorización del mandatario. EFE