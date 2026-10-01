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Ventas de café de Honduras sumaron 2.285 millones de dólares en año de cosecha 2025-2026

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Tegucigalpa, 30 sep (EFE).- Las ventas de café de Honduras en el año de cosecha 2025-2026, que finalizó este miércoles, le generaron 2.285 millones de dólares, informó el gerente general del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), Adilson Ávila.

En un acto del Ihcafé celebrado en Tegucigalpa, Ávila dijo que el país centroamericano exportó 7,3 millones de quintales (sacas de 45,4 kilos), de los 7,5 millones que produjo con 96.903 productores registrados en el año de cosecha.

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Agregó que el país exportó el aromático a 53 países y destacó “el acompañamiento técnico mediante extensión, investigación y formación, junto con la estrategia de renovación de áreas productivas”.

Según las autoridades del Ihcafé, el promedio de venta por cada saco exportado fue de 312 dólares por quintal.

El café es el principal producto de exportación de Honduras, con ventas que en el año de cosecha 2024-2025 sumaron 6,1 millones de quintales que le generaron más de 2.100 millones de dólares en divisas, según registros oficiales. EFE.

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