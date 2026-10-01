Guterres reitera su apoyo a la fuerza contra las pandillas en Haití pero alerta de la falta de financiación

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Naciones Unidas ha asegurado este miércoles que continuará respaldando a la Fuerza de Represión de Pandillas en Haití, tras la renovación de su mandato en el Consejo de Seguridad, al tiempo que ha puesto el foco en la infrafinanciación del plan humanitario, ha explicado el portavoz del secretario general del organismo, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

Pese al apoyo manifestado, el representante de António Guterres ha señalado que la ONU no desempeña labores de seguimiento ni de valoración sobre la eficacia de esta fuerza. "No tenemos ninguna función en la supervisión y evaluación de la Fuerza de Represión de Pandillas", ha precisado durante su intervención.

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No obstante, ha indicado que --tras la renovación del mandato-- la organización seguirá prestando asistencia a través de la oficina creada específicamente para respaldar a la fuerza.

En este sentido, el portavoz de Guterres ha garantizado que Naciones Unidas mantendrá la colaboración con los integrantes de la fuerza para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades que le corresponden. "Estamos haciendo eso y continuaremos haciéndolo, trabajando estrechamente con ellos para ayudarlos a implementar su propio mandato", ha declarado.

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En este contexto, Dujarric ha lamentado que la situación humanitaria en Haití sigue marcada por una importante falta de financiación. En concreto, ha subrayado, Plan de Respuesta y Necesidades Humanitarias para el país "aún no ha recibido la mitad de la financiación" contemplada, a saber, 880 millones de dólares (unos 756 millones de euros) pensados para prestar asistencia a 4,2 millones de personas.

Naciones Unidas ha recibido hasta el momento 416 millones de dólares (unos 358 millones de euros), según datos de la propia organización, que ha criticado además que la financiación disponible llega cuando quedan únicamente tres meses para que concluya el año, lo que mantiene un déficit de recursos para atender las necesidades humanitarias contempladas en el programa.

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Estas declaraciones llegan después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara este martes la renovación por seis meses del mandato de a Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, que permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2027, en un momento marcado por la expansión de los grupos criminales armados y la necesidad de recuperar el control estatal sobre amplias zonas del país.

La resolución 2829 (2026) salió adelante con doce votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, correspondientes a China, Pakistán y Rusia. El propio texto reclama además al secretario general de la organización que mantenga el apoyo logístico y operativo a la misión a través de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (OAPNU), en aplicación de lo establecido en la resolución 2793 (2025).

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A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Henry había ascendido al puesto en 2021, entre críticas y tras varios años de inestabilidad, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

Cinco años después del asesinato de Moise, la situación de seguridad sigue siendo catastrófica en el país centroamericano, donde la creciente violencia deja ya cerca de 1.5 millones de personas desplazadas, con casi el 80% de ellas encontrándose fuera de la capital, Puerto Príncipe, a medida que la situación de inseguridad empeora en otras zonas del Estado, según datos de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM).

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