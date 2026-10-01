Un acusado en Puerto Rico de ciberestafa es detenido en Reino Unido en un gran operativo

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San Juan, 1 oct (EFE).- La Fiscalía Federal de Puerto Rico informó este jueves de que un hombre acusado en la isla de ciberestafa fue detenido en el Reino Unido, en el marco de una operación internacional contra el grupo de ciberestafadores KillSec que se saldó también con otros dos arrestos, uno de ellos en España.

Un jurado federal presentó el 16 de septiembre una acusación formal contra el ciudadano neerlandés residente en el Reino Unido Fouad Eltibrizi (alias Archiduque), según el comunicado de la Fiscalía.

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Los cargos son conspiración para acceder intencionalmente a un ordenador sin autorización con fines de lucro, causar intencionalmente daños no autorizados a un ordenador protegido y transmitir intencionalmente una amenaza para obtener información de un ordenador protegido con la intención de extorsionar.

Eltibrizi fue arrestado el miércoles en el Reino Unido y se encuentra pendiente de extradición para comparecer ante un juez en Puerto Rico donde, de ser declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión.

Según documentos judiciales, desde al menos marzo de 2025 hasta noviembre de 2025, Eltibrizi y sus cómplices, que conforman el grupo conocido como Kill Security Ransomware Group (KillSec), atacaron y obtuvieron acceso a los ordenadores de las víctimas.

KillSec, al que se le atribuyen 1.000 posibles ataques en todo el mundo, robaba los datos de las víctimas (a menudo información confidencial de empresas o clientes) y los almacenaba en un servidor.

Una parte de los datos se publicaba en la dark web y, posteriormente, se contactaba con las víctimas con una demanda de rescate que, de no ser atendida, conllevaba la publicación o venta total de los datos en la dark web.

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En marzo de 2025, KillSec publicó en su sitio web de filtraciones que había atacado a una víctima en Puerto Rico y dio a la empresa siete días para pagar el rescate.

La víctima no respondió a las demandas de KillSec, que entonces publicó aproximadamente 180 gigabytes de datos robados en la dark web. La acusación también describe ataques similares en otras ubicaciones de Estados Unidos.

Según informó la Guardia Civil española en un comunicado, la investigación se inició en 2025 a partir de la colaboración policial con el FBI de San Juan (Puerto Rico), orientada a identificar a personas relacionadas con KillSec que pudieran residir en España.

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El detenido en España es un adolescente de 16 años que se sospecha era el principal administrador de KillSec.

Del millar de ataque atribuidos al grupo, unos 500 habrían tenido éxito con más de 280 víctimas, algunas de las cuales habrían abonado rescates de alrededor de 500.000 euros en criptomonedas.

La operación, llamada KillSwitch y llevada a cabo por fuerzas de seguridad de diez países, se saldó con tres detenidos y el registro de ocho propiedades en Grecia, Rumanía, España y el Reino Unido. EFE