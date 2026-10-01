La Alcaldía de Lima, una carrera entre 'Porky', 'Techito' y 'El Gringo'

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Lima, 1 oct (EFE).- La carrera por la alcaldía de Lima, que tiene a 26 candidatos en liza, llega a la recta final con tres aspirantes a la cabeza, según las últimas encuestas que se podían publicar hasta el domingo pasado, entre ellos el ultraderechista excandidato presidencial Rafael López Aliaga, principal favorito; y los exministros Carlos Bruce y Francis Allison que pelean por dar la sorpresa.

El empresario Rafael López Aliaga, popularmente conocido como 'Porky' por su similitud con el cerdito de los Looney Tunes, ganó las últimas elecciones para la Municipalidad de Lima y ejerció de alcalde hasta 2025, cuando dimitió para ser candidato presidencial en las últimas elecciones presidenciales, donde quedó tercero, muy cerca de entrar a la segunda vuelta.

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Su nueva candidatura está marcada por la polémica pues se trata de una "reelección encubierta", ya que la Constitución prohíbe la reelección inmediata, algo que López Aliaga busca eludir al haberse presentado como número dos en la lista de su partido y que el candidato alcalde renunciase, lo que le hace ahora ser el primero en la lista para asumir el cargo.

En los anteriores comicios ganó con el lema 'Lima, potencial mundial', pero su paso por la alcaldía estuvo plagado de polémicas como la triplicación de la deuda de la comuna limeña, las demandas arbitrales de las empresas concesionarias por suprimir peajes y la obtención de un trenes desechados en Estados Unidos, sin antes tener las obras necesarias para ponerlos a funcionar.

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Carlos Bruce, segundo en las encuestas, es economista de 69 años, ha sido ministro, congresista en tres periodos consecutivos, del 2006 al 2019, presidente de diversos gremios empresariales y es el actual alcalde del distrito limeño de Santiago de Surco desde 2023.

En su periodo como ministro de Vivienda en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) creó el popular programa de vivienda social 'Techo Propio', por lo que se le conoce con el apodo de 'Techito' y más tarde también fue ministro de la misma cartera en los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020).

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Entre sus propuestas destaca el crear el 'Techo Propio Limeño', con el que plantea construir 10.000 viviendas de interés social e impulsar un cuerpo de policía municipal exclusivo para combatir los delitos urbanos menores.

Ha sido el primer político peruano abiertamente gay y, durante su periodo como congresista, presentó dos proyectos de ley para establecer la unión civil entre personas del mismo sexo, pero ninguna prosperó y en Perú sigue siendo ilegal tanto el matrimonio como unión de personas homosexuales.

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De hecho, al final de la campaña, López Aliaga ha realizado numerosos comentarios homófobos contra Bruce calificándole como "bebita" y difundiendo imágenes del aspirante junto a su esposo.

Allison, al que sus seguidores les gusta llamar como 'El Gringo de los Cerros', ha sido alcalde del distrito limeño de Magdalena del Mar, uno de los más pequeños de la capital, en varios periodos desde 2003 hasta 2026, sumando un total de casi 20 años y ha cosechado gran popularidad entre los vecinos de dicha zona costera.

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Hizo un breve parón para ejercer como ministro de Vivienda en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), pero renunció después de cuestionamientos con sus vínculos con la empresa Business Track.

El capítulo más mediático de su carrera fue cuando fue arrestado en Estados Unidos junto a su esposa por viajar con más de 50.000 dólares en efectivo, y se declaró culpable de contrabando y falso testimonio, por lo que le fue prohibida la entrada al país norteamericano tres años.

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Entre sus principales propuestas figuran crear un serenazgo (agentes de seguridad ) metropolitano y que la Municipalidad de Lima cuente con más competencias para regular el tráfico, uno de los peores de la región. EFE