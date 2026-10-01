Trump dice que sigue "muy de cerca" las "importantes" elecciones presidenciales de Brasil

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Washington, 1 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que está siguiendo, "muy de cerca" las "importantes" las elecciones presidenciales de Brasil, cuya primera vuelta se celebra este fin de semana, en medio de las tensiones entre Washington y el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Las estoy siguiendo muy de cerca. Es un país muy importante. La gente de Brasil es fantástica. Son unas elecciones muy importantes", respondió a la prensa desde la Casa Blanca antes de partir en helicóptero hacia Texas y Oklahoma.

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Este domingo se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

La Administración de Trump ha impuesto aranceles a productos brasileños y ha abierto investigaciones por supuestas prácticas comerciales desleales, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Brasilia.

El Gobierno de Lula ha denunciado que las medidas estadounidenses suponen una injerencia en el proceso electoral.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en Latinoamérica durante procesos electorales, como Abelardo de la Espriella en Colombia o Nasry Asfura en Honduras. EFE

(foto)