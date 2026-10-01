Futbolistas buscan asesoramiento legal para posibles indemnizaciones por el caso del City

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Londres, 1 oct (EFE).- Varios futbolistas de clubes ingleses han comenzado a buscar asesoramiento legal para estudiar la solicitud de posibles indemnizaciones por las irregularidades financieras de las que ha sido acusado el Manchester City.

Según 'Sky Sports', estos jugadores reclaman que las trampas del City habrían afectado a su desempeño en la liga, en términos como la clasificación de sus equipos para competiciones europeas, y a los bonus y primas que acompañan a estos logros.

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Los jugadores y agentes han contactado con abogados para ver cómo proceder en caso de que la apelación del City no llegue a buen puerto y el club sea declarado culpable de forma definitiva.

Además, según la misma fuente, los clubes que compartieron liga con el City en los años investigados también están buscando ayuda legal para reclamar daños y perjuicios porque los logros del club de Mánchester influyeron en clasificaciones para competiciones europeas, títulos y descensos.

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Durante ese tiempo, el conjunto inglés amasó ocho títulos, incluyendo tres dela Premier League.

El club mancuniano, que tiene hasta este viernes para presentar la apelación, mantiene su inocencia y dice tener "pruebas irrefutables" que cambiarán el veredicto de la comisión independiente que le declaró culpable.

Una vez que se presente la apelación, esta tendrá que ser estudiada en un plazo de doce semanas y luego se celebrará una vista de cinco días y habrá una deliberación que puede prolongarse hasta treinta días. EFE