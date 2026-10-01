Agencias

Messi ya es oficialmente el nuevo dueño del Eldense

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Elda (Alicante), 1 oct (EFE).- El Club Deportivo Eldense, club que milita en LaLiga Hypermotion, ha anunciado oficialmente la adquisición de la entidad por parte del futbolista argentino Lionel Messi.

El club alicantino ha señalado en un comunicado que con la adquisición por parte del astro argentino se está "dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución".

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La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte "marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense", fundado en 1921.

La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes en los términos establecidos en la Ley del Deporte. EFE

jas sm/jl

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