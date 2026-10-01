El voto anticipado en EE.UU. favorece a los demócratas a un mes de las legislativas

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Washington, 1 oct (EFE).- El voto anticipado y por correo parece favorecer a la oposición demócrata a un mes de las elecciones legislativas de Estados Unidos, que determinarán si el presidente, Donald Trump, pierde la mayoría republicana en el Congreso, según un análisis publicado este jueves por la cadena CNN.

Más de 700.000 estadounidenses en 30 de los 50 estados han depositado ya o enviado su papeleta para los comicios convocados el próximo 3 de noviembre.

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En varios estados, aumentó el número de ciudadanos registrados como demócratas que solicitaron votar de forma anticipada en comparación con las elecciones presidenciales de 2024, cuando Trump ganó la Casa Blanca y los republicanos se impusieron en el Congreso.

En Iowa, el 67 % de las solicitudes de voto anticipado corresponde a demócratas, frente al 54 % registrado a estas alturas de la campaña de 2024.

En Pensilvania, el porcentaje se sitúa en el 66 %, frente al 62 % de entonces; en Maine, en el 57 %, frente al 53 %; y en Carolina del Norte, en el 42 %, frente al 36 %.

El aumento de demócratas que han solicitado votar de forma anticipada coincide con la tendencia reflejada en las encuestas, según la cual el partido opositor podría recuperar el control de la Cámara de Representantes y disputar a los republicanos la mayoría en el Senado.

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No obstante, estos datos deben interpretarse con cautela, ya que los votantes republicanos tradicionalmente se inclinan más por acudir a las urnas el mismo día de la elección que los demócratas.

Trump lleva años sembrando dudas sobre la fiabilidad del voto por correo y el Tribunal Supremo rechazó el mes pasado un intento del republicano de restringir esta modalidad de voto de cara a las próximas elecciones.

El voto por correo alcanzó un máximo histórico en las presidenciales de 2020, celebradas en plena pandemia de covid-19. Trump perdió entonces frente al demócrata Joe Biden y denunció sin pruebas un fraude electoral. EFE