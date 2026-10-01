Noboa reforma el reglamento de la ley de energía para impulsar nueva generación en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 30 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reformó el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para acelerar la incorporación de nueva generación, en medio de la desconexión temporal del sistema eléctrico que el Gobierno pidió a empresas de alto consumo para cuidar el nivel del agua de los embalses que alimentan las hidroeléctricas.

El Ministerio de Ambiente y Energía informó este miércoles que con esta reforma se amplían las alternativas para incrementar la oferta de energía y atender el crecimiento de la demanda, mediante nuevos mecanismos de generación, almacenamiento, autoabastecimiento y participación del sector productivo.

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La cartera de Estado explicó que uno de los principales objetivos es acelerar la incorporación de nueva generación al sistema eléctrico nacional, para lo que se simplifican los procedimientos para desarrollar proyectos de energías renovables no convencionales y generación de transición de hasta 100 megavatios.

"La reforma también incorpora condiciones para promover nueva generación de transición, complementaria a las fuentes renovables y orientada a fortalecer la disponibilidad de energía frente a períodos de condiciones hidrológicas adversas", señaló el ministerio.

Los cambios también habilitan la creación de "distritos autónomos energéticos", un nuevo esquema que, según el Gobierno, permitirá desarrollar soluciones energéticas integrales para zonas industriales, productivas y otros proyectos estratégicos.

Además, la reforma amplía las alternativas para que consumidores e industrias desarrollen sistemas propios de generación, reduciendo su dependencia de la red nacional.

El Gobierno también dispone que los nuevos proyectos mineros y petroleros incorporen soluciones de autogeneración o autoabastecimiento, de acuerdo con su nivel de demanda, de manera que el crecimiento de estas actividades esté acompañado por nueva capacidad energética.

Los clientes de tarifa de alto voltaje sujetos a esta obligación tendrán un plazo de 18 meses para implementar sus sistemas de generación propia.

Estos cambios se realizan en medio del pedido que el ministerio ha hecho a unas 185 empresas de alto consumo de energía para que se desconecten del sistema eléctrico de forma temporal o reorganicen sus procesos productivos para trabajar cuando haya menos demanda.

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En principio la desconexión de estas empresas se realizaría una vez por semana, pero medios locales señalan que el Gobierno amplió a 48 horas esa medida.

El ministerio ha dicho en que los cortes de energía están dirigidos "exclusivamente al área industrial" y que no se prevé desconexiones en los hogares y comercios, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno realizó en distintos periodos racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

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El máximo nivel se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión del fluido eléctrico, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas. EFE