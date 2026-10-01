China extiende hasta el 27 de diciembre investigaciones sobre barreras comerciales de EEUU

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Pekín, 1 oct (EFE).- El Ministerio de Comercio de China prorrogó tres meses, hasta el 27 de diciembre, las dos investigaciones sobre barreras comerciales que abrió en marzo contra Estados Unidos, debido a la "complejidad" de ambos casos, informó este miércoles la televisión estatal CCTV.

La cartera publicó sendos anuncios sobre estas extensiones el 27 de septiembre, días después de que ambos países celebraran una nueva ronda de conversaciones comerciales y de que sus presidentes, Xi Jinping y Donald Trump, se reunieran en Washington.

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Las investigaciones, iniciadas el pasado 27 de marzo, se centran en las prácticas y medidas estadounidenses que "socavan las cadenas globales de producción y suministro" y que "obstaculizan el comercio de productos verdes", según el ministerio.

Pekín lanzó estas pesquisas después de que Washington abriera dos investigaciones contra el gigante asiático y otras economías, por presunta sobrecapacidad industrial y por trabajo forzoso, al amparo de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles a países acusados de prácticas comerciales desleales.

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Las prórrogas llegan después de que ambas potencias ampliaran hasta el 10 de enero de 2027 la tregua comercial que expiraba el 10 de noviembre, un acuerdo anunciado en el marco de la cumbre de Washington.

Las dos partes acordaron además rebajar los aranceles sobre distintos productos por valor de unos 30.000 millones de dólares cada una, desde juguetes y electrodomésticos chinos hasta carne, cereales, carbón y equipos médicos estadounidenses. EFE