Jueves, 1 de octubre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

MÉXICO SHEINBAUM

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Ciudad de México - Claudia Sheinbaum cumple dos años al frente de la presidencia de México, un periodo marcado por la continuidad del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero también por desafíos propios como la violencia del crimen organizado y una compleja relación con Estados Unidos, en plena revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC). (Texto) (Foto)

- La agenda de viajes de internacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus dos primeros años en el cargo muestra una voluntad por retomar el protagonismo del paísen la escena global, a la vez que dibuja un mapa de intereses bien marcados y se distancia del aislacionismo de su predecesor. (Texto)

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BRASIL ELECCIONES

Río de Janeiro - El principal candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro, participa en un debate televisado con otros dos aspirantes a tres días de las elecciones, mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofrece una entrevista a un pódcast a la misma hora.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

(El debate comienza a las 02:20 del día 2 de octubre)

- Último día de propaganda en televisión de los candidatos a las elecciones presidenciales de Brasil. (Texto) (Vídeo)

ISRAEL ELECCIONES

Jerusalén - El Tribunal Supremo de Israel escucha las alegaciones de los partidos árabes contra su inhabilitación mientras el Gobierno eleva el tono en la campaña con nuevas advertencias sobre posibles ataques tras un incidente en un avión con pasajeros israelíes de la compañía Flydubai.

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(Texto)

OTAN DEFENSA

Lielvārde (Letonia) - El contingente español desplegado en misión de la OTAN en la base aérea letona de Lielvārde protege, con una unidad de defensa antiaérea Nasams, el espacio aéreo báltico junto a cazas Eurofighter alemanes y helicópteros canadienses y letones frente a las cada vez más frecuentes incursiones de sistemas aéreos no tripulados y drones en la Alianza. Por Rosa Jiménez, enviada especial.

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(Texto)

- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pronuncian discursos en la ceremonia en la que se entregará el Premio de la Paz de Westfalia a la Alianza Atlántica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visitan el 1er Cuerpo Germano-Neerlandés en la ciudad de Münster y celebran una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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UE INTERIOR

Luxemburgo.- Los ministros de Interior de la Unión Europea se reúnen este jueves en Luxemburgo para abordar el impacto que ha tenido la crisis de Ceuta en la situación del espacio de libre circulación Schengen y de los retornos de los migrantes irregulares, entre otros temas.

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ARTE VALENTINO

Lisboa - La moda y el arte dialogan en la exposición 'VENUS-Valentino Garavani bajo la mirada de Joana Vasconcelos' en el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología (MAAT), en Lisboa, que contrapone las obras de la genial artista portuguesa con los diseños del gran modisto italiano.

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ADEMÁS

CUBA CRISIS | La Habana - Tras la suspensión de vuelos de la gran mayoría de las aerolíneas a Cuba por la severa crisis de combustible, contadas compañías mantienen sus operaciones al país, a donde continúan llegando los cubanos del exterior a visitar a sus familias y aliviar la escasez de una isla con un turismo en picada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ESPACIO

Miami - Cuatro astronautas tienen previsto despegar este jueves desde Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en un viaje de 7 horas y 50 minutos, el "más rápido" de una nave estadounidense en la historia de la estación, según la NASA. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA | Teherán - Irán da señales de querer avanzar en la vía diplomática con Estados Unidos tras siete meses de guerra, mientras mantiene su pulso militar en el estrecho de Ormuz, donde la Guardia Revolucionaria asegura seguir impidiendo el paso de buques con ataques contra embarcaciones y afirma que Washington lleva tiempo sin responder a estas acciones. (Texto)

JORDANIA MIGRACIÓN | Amán - Miles de trabajadores extranjeros en Jordania afrontan desde este jueves una carrera contrarreloj para regularizar su situación administrativa. (Texto)

- Se enviará una crónica sobre las trabas que enfrentan los inmigrantes.

GRECIA ARQUEOLOGÍA | Atenas- La escuela donde el filósofo Aristóteles formó hace más de 2.300 años al joven Alejandro Magno, futuro conquistador de un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India, ha sido identificada en un yacimiento arqueológico del norte de Grecia. Por Diego Sáez Papachristou (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

ANNE HATHAWAY | Londres - La actriz estadounidense Anne Hathaway reflexiona en una entrevista con EFE sobre su prolífico año personal y profesional antes del estreno de su última película 'Verity: La sombra de un engaño', un thriller psicológico donde comparte pantalla y un triángulo amoroso "tóxico" con Dakota Johnson y Josh Hartnett y que llega a los cines este viernes. (Texto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebran en Brasil el próximo domingo, la Agencia EFE concluye este jueves el envío de una serie previa con la guía BRASIL ELECCIONES.

Con motivo de las elecciones generales del domingo 4 de octubre en Bosnia-Herzegovina la Agencia EFE transmite una serie previa con la guía BOSNIA ELECCIONES

Con motivo de las elecciones generales que se celebran este sábado en Letonia, la Agencia EFE enviará este jueves una serie previa con la guía LETONIA ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00 GMT.- La Habana.- CUBA CRISIS.- Tras la suspensión de vuelos de la gran mayoría de las aerolíneas a Cuba por la severa crisis de combustible, contadas compañías mantienen sus operaciones al país, a donde continúan llegando los cubanos del exterior a visitar a sus familias y aliviar la escasez de una isla con un turismo en picada. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Lima.- PERÚ TRABAJO.- La Unión Europea (UE) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentan los resultados del estudio nacional 'El talento que requieren las empresas peruanas: Estudio de oferta y demanda laboral a nivel nacional con regiones priorizadas', donde se analiza la situación de los jóvenes de entre 18 y 29 años en diversas regiones del país andino. Hotel Novotel, Victor Andés García Beláunde 198, San Isidro (Texto)

14:00 GMT.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Un simposio en Miami ofrece datos sobre niños migrante y familias separados durante gestión de Trump (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:10 GMT.- Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA y SpaceX prevén lanzar desde Florida a cuatro astronautas rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) en la misión Crew-13, comandada por la estadounidense Jessica Watkins, con Luke Delaney como piloto y el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov como especialistas de misión, en un despegue previsto para las 11:10 hora del este de EE.UU. (15:10 GMT), pendiente de las últimas revisiones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30 GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA TAIWÁN.- Ciudad de Guatemala - El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, efectúa este jueves una visita oficial a Guatemala para reunirse con su homólogo Carlos Ramiro Martínez y afianzar la cooperación y el comercio entre ambas naciones, que este año conmemoran 92 años de lazos diplomáticos. (foto) (video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Instituto Cervantes de Nueva York inaugura una exposición dedicada al pintor abstracto español Esteban Vicente, que reunirá dieciocho obras realizadas entre 1940 y 1996 y cedidas por la Fundación Harriet y Esteban Vicente. (Texto) (Foto)

17:00 GMT.- Nueva York.- ONU CONSEJO SEGURIDAD.- Grecia asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad para el mes de octubre

19:00 GMT.- Ciudad de México.- CINE ESTRENO.- El elenco de ‘Matchbox La película’ habla con EFE sobre el rodaje de esta cinta en la que John Cena encarna a un exsoldado convertido en espía de la CIA que intentará limpiar su nombre, acompañado por un elenco de intérpretes como Jessica Biel. Matchbox La película’ celebra su alfombra roja en Ciudad de México, en el marco del estreno de este largometraje el próximo 9 de octubre (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00 GMT.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- Concluye la campaña de las elecciones regionales y municipales de Perú, con la atención puesta en la carrera por la alcaldía provincial de Lima, en la que compiten algunos exministros como Carlos Bruce y Daniel Urresti. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Lima.- PERÚ GOBIERNO.- El Congreso de los Diputados de Perú vota una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, al considerar que en dos meses no ha logrado resultado en rebajar la actividad del crimen organizado. Congreso (Texto)

Montevideo - URUGUAY ONU - El coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, habla en una entrevista con EFE sobre el desarrollo del país sudamericano, las posibilidades que abre el acuerdo UE-Mercosur y los desafíos que debe afrontar en temas como la pobreza infantil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina da a conocer este jueves los datos correspondientes a septiembre de la recaudación tributaria, que en agosto pasado registró un alza del 33,5 % en comparación con igual mes de 2025. (Texto)

Nueva York.- NIKE RESULTADOS.- Nike publica sus resultados del primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027

Santiago.- CHILE PROTESTAS.- La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) convoca a una movilización nacional para presionar al Gobierno de cara a la discusión de la Ley de Presupuesto 2027 y eventuales recortes en Educación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Un juez federal de Nueva York celebrará este jueves una audiencia para decidir si el jurado que juzgará al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero será anónimo y parcialmente aislado, una medida solicitada por la Fiscalía ante los riesgos de seguridad que, según sostiene, plantea el acusado. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México publica las remesas recibidas en agosto tras un aumento de 3,1 % en julio. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de septiembre, con nuevos pronósticos para la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a mercado de trabajo por área geográfica de residencia para el período junio-agosto 2026. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY EXPORTACIONES.- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a septiembre de 2026. (Texto)

Montevideo - URUGUAY CATAR - El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, y el ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed bien Adbulaziz Al-Khulaifi, mantienen un encuentro bilateral en Montevideo en el que abordarán diversos temas, entre ellos las inversiones. (Texto) (Foto) (Video)

Asunción - PARAGUAY TRADICIONES - Los paraguayos preparan, como cada 1 de octubre, el guiso jopará elaborado a base de frijoles, maíz, calabaza, verduras y carnes que aleja al 'Karaí Octubre' (Señor Octubre), y que la tradición popular vincula con la escasez y el hambre. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

07:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA SINGAPUR.- El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recibe a su homólogo de Singapur, Chan Chun Sing.

07:30 GMT.- Ámsterdam.- ARTE MUJERES.- El Rijksmuseum de Ámsterdam y el Museo Nacional del Prado de Madrid lanzan este jueves una alianza única para investigar el papel de las mujeres en el arte y la historia compartida de España y Países Bajos, colaboración que culminará en 2029 con una exposición sobre tres mujeres que gobernaron Países Bajos durante el siglo XVI. (Texto) (Foto)

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadística (Istat) publica los datos de empleo provisionales del mes de agosto en Italia. (Texto)

08:00 GMT.- Roma.- ITALIA ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de Italia (Istat) publica las cuentas económicas del segundo trimestre de 2026. (Texto)

08:00 GMT.- Luxemburgo.- UE INTERIOR.- Los ministros de Interior de la UE debaten cómo mejorar las expulsiones de migrantes irregulares y la situación en el espacio de libre circulación Schengen.

08:00 GMT.- Madrid.- FORO IBEROAMERICANO.- Inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que durante dos días aborda en Madrid los retos de la inteligencia artificial, la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria. (Texto)

08:00 GMT.- Madrid.- ZARA JOHN GALLIANO.- "Confeccionado desde nuestra historia, para el ahora", así es como presenta Zara este jueves la colección que John Galliano ha diseñado para la firma gallega (Texto)

08:00 GMT.- Barcelona.- ÉRIC VUILLARD.- El escritor Éric Vuillard habla este jueves en Barcelona de su nuevo libro, 'Los desesperados', centrado en la figura de 'Billy el Niño' Hotel Balmes. C/Mallorca, 275 (Texto) (Foto)

08:00 GMT.- Málaga (España).- CÓMIC CON MÁLAGA.- Comienza la segunda edición de la San Diego Cómic-Con Málaga, que reunirá a miles de personas con trescientas horas de contenido. Palacio de Ferias y Congresos (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:30 GMT.- Bilbao (España).- PIPILOTTI RIST.- El Museo Guggenheim Bilbao presenta 'Pipilotti Rist. Ever is Over All', una de las videoinstalaciones más icónicas de la artista suiza Pipilotti Rist, reconocida como uno de los referentes en el ámbito del videoarte. Museo Guggenheim. (Texto) (Foto)

09:00 GMT.- Luxemburgo.- UE DESEMPLEO.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de agosto de 2026. (Texto)

11:00 GMT.- Riga.- LETONIA ELECCIONES.- Los líderes de los partidos políticos que concurren en las elecciones generales del sábado en Letonia compiten por el voto de los electores con programas centrados en hacer que Letonia deje de ser el país báltico con el PIB per cápita más bajo.

11:00 GMT.- Madrid.- IBERSERIES PLATINO.- EGEDA y FIPCA presentan el informa anual sobre el Panorama Audiovisual Iberoamericano. (Texto)

11:15 GMT.- Madrid.- WOODY ALLEN.- Woody Allen y los actores Alexi Wasser y Peter Vives, así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentan el rodaje de la nueva película del director neoyorquino. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. C/ Alcalá, 13. (Texto)

11:50 GMT.- Münster.- OTAN DEFENSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visitan el 1er Cuerpo Germano-Neerlandés en la ciudad de Münster y celebran una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- Moscú.- RUSIA PUTIN.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, interviene en la sesión plenaria del Club de Debate Valdái. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, inaugura la décima conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), institución que celebra sus 15 años de existencia. En la conferencia también participarán el vicepresidente del BCE, el croata Boris Vujčić, y el gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn (1 y 2 de octubre).

15:30 GMT.- Münster.- OTAN DEFENSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pronuncian discursos en la ceremonia en la que se entregará el Premio de la Paz de Westfalia a la Alianza Atlántica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30 GMT.- Podgorica.- MONTENEGRO UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Montenegro y se reúne con el presidente Jakov Milatovic y el primer ministro Milojko Spajić montenegrino para tratar temas como el proceso de adhesión de Montenegro a la Unión Europea y los controles fronterizos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Atenas.- GRECIA ARQUEOLOGÍA.- La escuela donde el filósofo Aristóteles formó hace más de 2.300 años al joven Alejandro Magno, futuro conquistador de un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India, ha sido identificada en un yacimiento arqueológico del norte de Grecia. Por Diego Sáez Papachristou (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, se reúne este jueves en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y participa en un foro con empresarios y autoridades argentinas para promover inversiones europeas en energía, minería, agroindustria y tecnología, en la segunda jornada de su visita de trabajo a Francia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA PRESUPUESTO.- El Gobierno francés presenta este jueves su primer borrador de presupuestos para 2027, que el primer ministro, Sébastien Lecornu, califica de "ofensivo", pero que persigue recortar 54.000 millones de euros para equilibrar unas cuentas públicas muy deterioradas. (Texto)

Lielvārde (Letonia).- OTAN DEFENSA.- El contingente español desplegado en misión de la OTAN en la base aérea de Lielvārde protege, con una unidad de defensa antiaérea Nasams, el espacio aéreo báltico junto a cazas Eurofighter alemanes y helicópteros canadienses y letones frente a las cada vez más frecuentes incursiones de sistemas aéreos no tripulados y drones en la Alianza. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL ARTE.- El Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología (MAAT), en Lisboa, abre las puertas de la exposición "VENUS-Valetino Garavani bajo la mirada de Joana Vasconcelos" (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MODA PARÍS.- Chloé, Balenciaga, Icicle, Rick Owens, Schiaparelli e Isabel Marant presentan en la Semana de la Moda de París sus colecciones femeninas para la temporada primavera/verano 2027. (Texto)

Londres.- FREDDIE MERCURY.- La casa Propstore subasta el piano y el micrófono de Freddie Mercury, vocalista de la legendaria banda británica Queen, así como los borradores iniciales de sus composiciones. (Texto)

O.Medio

07:00 GMT.- Gaza.- ISRAEL PALESTINA.- Los familiares de 105 personas fallecidas en el bombardeo por parte de Israel de la Torre Al Taj de la ciudad de Gaza el 25 de octubre de 2023 entierran los cuerpos de sus seres queridos, recuperados de los escombros por los rescatistas gazatíes casi tres años después. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Jerusalén.- ISRAEL ELECCIONES.- El Tribunal Supremo israelí escuchará las apelaciones en contra de la inhabilitación para concurrir en las elecciones de los dos partidos árabes - Raam de Mansour Abbas y la Lista Árabe Conjunta— y de sus candidatos, el diputado Ofer Cassif (Hadash) y el presidente de Balad, Sami Abu Shehadeh.

El Cairo.- EMIRATOS HOSTELERÍA.- Termina hoy el evento Future Hospitality Summit (la Cumbre del Futuro de la Hostelería, en español), que se celebra en la ciudad emiratí de Dubái, y que reúne a un número de profesionales de los sectores inmobiliario y hostelero, así como emprendedores e inversores de todo el mundo.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA ASESINATOS.- Audiencia en el caso de dos sospechosas detenidas en relación al asesinato de una de las once mujeres cuyos cuerpos han sido encontrados en los últimos dos meses en el municipio sudafricano de Ekurhuleni, situado al este de Johannesburgo (norte).

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), ofrecen su rueda de prensa semanal sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC). (Texto)

Asia

Wellington.- NUEVA ZELANDA ELECCIONES.- Nueva Zelanda disuelve su Parlamento de cara a los comicios del 7 de noviembre

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- Un tribunal surcoreano dicta sentencia contra Jeong Myeong-seok, líder de la controvertida secta cristiana Jesus Morning Star (JMS), acusado de agredir sexualmente a 16 seguidoras en unas 80 ocasiones entre 2018 y 2021, un caso por el que la Fiscalía ha pedido 27 años de prisión. (Texto)

Pekín.- CHINA TURISMO.- Se celebra en China el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular, que da comienzo a un período festivo en el país asiático que se prolongará hasta el 8 de octubre, en el que se prevén millones de desplazamientos.

Tokio.- JAPÓN INMIGRACIÓN.- Entra en vigor en Japón el aumento de las tasas para renovar los visados para extranjeros, incluyendo un aumento hasta los 200.000 yenes (más de mil euros) para obtener la residencia permanente desde los 10.000 yenes (unos 50 euros) actuales, parte del endurecimiento de la política inmigratoria del Gobierno nipón. (Texto)

Tokio.- JAPÓN INDICADORES.- El banco central japonés (BoJ) publica su informe de coyuntura económica trimestral, conocido como Tankan, que en el periodo anterior mostró el nivel de confianza empresarial más alto en ocho años pese a la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Medio. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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