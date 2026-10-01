Lula aprueba una baja remunerada de hasta seis meses para víctimas de violencia machista

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São Paulo, 1 oct (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aprobó este jueves una medida que permite a las mujeres víctimas de violencia machista que necesiten dejar sus trabajos un subsidio de hasta seis meses de duración para el que será suficiente una resolución judicial sin necesidad de revisión médica.

Durante un acto celebrado en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, el gobernante brasileño firmó una resolución que forma parte de la ley "Maria da Penha" contra la violencia de género y que pretende eliminar el peritaje médico, una etapa que ralentiza o incluso imposibilita que las víctimas reciban el subsidio.

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Esta última decisión llegó después de que la Corte Suprema de Brasil estableciera que las víctimas de violencia machista obligadas a causar baja en sus empleos tienen derecho a recibir una compensación que, en los primeros 15 días, correrá a cuenta del empleador y después del Instituto de Seguridad Social (INSS).

En el caso de otras mujeres aseguradas, por ejemplo trabajadoras autónomas que cotizan individualmente, será el propio instituto quien asuma el subsidio desde el inicio; y, cuando éstas no estén aseguradas, serán su estado o municipio quienes se hagan cargo del pago previa decisión de un juez.

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Según indicó el abogado general del Estado, Jorge Messias, la principal razón por la que las mujeres no llegan a denunciar a sus maltratadores es la dependencia económica, por lo que tras la aprobación de esta medida: "Ninguna mujer más tendrá que elegir entre su seguridad y llegar a fin de mes", manifestó.

Según la decisión de la Corte Suprema, no se exigirá un periodo mínimo de cotización para reclamar el subsidio y, tras la firma de la medida, el Instituto de la Seguridad Social tendrá 15 días para concretar cómo se administrará de manera prioritaria y anónima. EFE

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