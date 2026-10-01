Las ventas del grupo Toyota en EE.UU. aumentan un 0,6 % en el tercer trimestre

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Washington, 1 oct (EFE).- El grupo Toyota vendió 633.223 vehículos en Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2026, un 0,6 % más que en el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el fabricante japonés.

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por los vehículos electrificados, cuyas ventas aumentaron un 28,5 %, hasta 363.367 unidades, y representaron el 57,4 % de todas las entregas de Toyota y Lexus, la marca de lujo del grupo, durante el trimestre.

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La división Toyota comercializó 540.167 vehículos entre julio y septiembre, un 0,5 % más, mientras que Lexus alcanzó 93.056 unidades, con un incremento del 1,6 %.

En septiembre, las ventas totales del grupo aumentaron un 8,4 % interanual, hasta 201.306 vehículos. De ellos, 117.215 fueron modelos electrificados, un 37,8 % más que un año antes y el 58,2 % del total.

En los nueve primeros meses de 2026, Toyota vendió 1.876.614 vehículos en Estados Unidos, un 0,6 % más que los 1.865.876 del mismo periodo de 2025. La marca Toyota avanzó un 1,2 %, hasta 1.613.846 unidades, mientras que Lexus retrocedió un 2,9 %, a 262.768.

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Entre los modelos con mayor crecimiento destaca el 4Runner, cuyas ventas acumuladas aumentaron un 61,2 %, hasta 107.987 unidades, mientras que el Corolla Cross avanzó un 22,9 %. Por el contrario, el RAV4, uno de los modelos de mayor volumen de la compañía, redujo sus ventas un 29,2 %, hasta 253.664 unidades.

Dentro de la gama electrificada, el RAV4 híbrido aumentó sus ventas acumuladas un 43,6 %, hasta 200.209 unidades, y la versión híbrida enchufable casi duplicó las suyas, con un avance del 92,1 %, hasta 32.228 vehículos.

Toyota señaló que actualmente tiene disponibles 32 modelos electrificados entre las marcas Toyota y Lexus. EFE