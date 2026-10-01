La presidenta Sheinbaum critica vandalización de estatua del expresidente Felipe Calderón

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Ciudad de México, 1 oct (EFE).– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este jueves la vandalización de una estatua del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) en el Complejo Cultural Los Pinos, antigua residencia oficial, por parte de manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reprobó los actos violentos y calificó la acción contra el monumento como una provocación que no debe justificarse.

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"No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia, bajo ningún motivo, eso hay que condenarlo siempre, porque si no, se justifica la violencia venga de donde venga", declaró.

Sheinbaum afirmó comprender el descontento histórico de los trabajadores del SME tras el cierre de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro decretado durante el sexenio de Calderón, pero reiteró que las demandas laborales y sociales no justifican la agresión ni los actos violentos.

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"Puedo entender el enojo que tienen trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas por la barbaridad que hizo Calderón de cerrar Luz y Fuerza del Centro como la cerró, pero no están bien los actos violentos", enfatizó la presidenta.

Agregó que la reacción social evidencia el rechazo generalizado hacia el "modelo neoliberal".

Por otra parte, argumentó que el contraste en las reacciones del público ante la reaparición de figuras de administraciones pasadas responde a un cambio profundo en la conciencia ciudadana y al desgaste de la oposición conservadora.

"El conservadurismo ya no es muy aceptado porque ha cambiado la vida de la gente y también la conciencia, hoy el orgullo de ser mexicano es enorme y esa fortaleza es invencible", concluyó.

Durante su intervención en el Foro América Libre, el expresidente Felipe Calderón afirmó este miércoles que México está regresando a una "nueva versión de la dictadura perfecta" y sostuvo que en el país ya no habrá condiciones para celebrar elecciones libres.

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El incidente en el antiguo complejo residencial de Los Pinos se enmarca en las protestas de colectivos sociales y organizaciones sindicales que mantienen reclamos vigentes por las reformas de reestructuración económica y los despidos masivos aplicados durante los sexenios anteriores. EFE

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