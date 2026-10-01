Irán protesta ante el embajador británico por la "campaña de propaganda" tras el incidente cerca de Fairford

01/10/2026 El embajador de Reino Unido en Irán, Hugo Shorter. El Gobierno de Irán ha convocado este jueves al embajador de Reino Unido en el país, Hugo Shorter, en protesta por unas declaraciones vertidas en la víspera por el primer ministro británico, Andy Burnham, asegurando la existencia de "indicios claros" de la implicación de las autoridades iraníes en el incidente de la semana pasada cerca de la base aérea de Fairford que Londres investiga como "terrorista". POLITICA EMBAJADOR HUGO SHORTER EN X

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El Gobierno de Irán ha convocado este jueves al embajador de Reino Unido en el país, Hugo Shorter, en protesta por unas declaraciones vertidas en la víspera por el primer ministro británico, Andy Burnham, asegurando la existencia de "indicios claros" de la implicación de las autoridades iraníes en el incidente de la semana pasada cerca de la base aérea de Fairford que Londres investiga como "terrorista".

El viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, ha trasladado a Shorter la "enérgica protesta" de Teherán ante los comentarios del jefe del Ejecutivo británico, que ha considerado de "acusaciones infundadas" y enmarcado en una "continua actitud destructiva" de Reino Unido hacia el país centroasiático.

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"La reciente campaña de propaganda del Gobierno británico, en la que se lanzan acusaciones infundadas con el pretexto de un supuesto complot de sabotaje en la base militar de Fairford, no puede en modo alguno eclipsar (su) complicidad de en la agresión militar contra la nación iraní", ha recalcado Takht-Ravanchi, antes de insistir ante el representante de Londres en que su país "debe rendir cuentas por su participación en el delito de agresión y en los crímenes de guerra" de Estados Unidos e Israel desde el pasado febrero.

Sus declaraciones llegan después de que el líder laborista afirmara en una entrevista concedida a la cadena BBC que "hay indicios claros de que Irán tuvo algo que ver con lo ocurrido este fin de semana en la base aérea de la Real Fuerza Área en Fairford", que cuenta con presencia del Ejército estadounidense.

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Las autoridades británicas han abierto una investigación y hasta el momento cinco personas --todos hombres británicos de entre 23 y 25 años-- han sido detenidos, si bien fueron puestos en libertad bajo fianza al día siguiente de su arresto acusados de planear un atentado terrorista.

La base militar de Fairford ha sido escenario recientemente del despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.