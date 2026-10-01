Analistas privados aumentan al 1,4 % la previsión de crecimiento de México para 2026

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Ciudad de México, 1 oct (EFE).- Especialistas del sector privado aumentaron al 1,4 % el pronóstico de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mexicano para 2026, tras una estimación previa del 1,3 %, según indicó este viernes la novena encuesta mensual a especialistas sobre los principales indicadores de la economía del Banco de México (Banxico).

La previsión para 2027 se mantuvo en 1,8 %, de acuerdo con la media de los 42 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros consultados por el banco central, entre el 15 y el 28 de septiembre.

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Estas proyecciones se difunden después de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmara que la economía mexicana creció un 2,1 % interanual y un 1,4 % trimestral en el segundo trimestre de 2026, tras haberse contraído un 0,3 % en los primeros tres meses del año, su peor desempeño trimestral desde finales de 2024.

Por otro lado, los expertos mejoraron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2026 a una estimación del 3,9 %, desde un 3,87 % anterior.

Esta previsión llega después de que la tasa de inflación se ubicara en el 3,42 % en la primera quincena de septiembre.

Para 2027, los especialistas mantuvieron la proyección de la inflación en 3,82 %, igual que lo que proyectaron el mes precedente, aunque aún por encima de la meta del 3 % del banco central.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general la gobernanza (47 %), las condiciones internas (25 %) y las externas (21 %) .

A nivel particular resaltaron la inseguridad pública (19 %), la política sobre comercio exterior (13 %), la ausencia de un cambio estructural en México (10 %), otros problemas de falta de Estado de derecho (9 %), la incertidumbre política interna (7 %) y la corrupción (7 %).

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Los analistas también mantuvieron su perspectiva del tipo de cambio al estimar que la moneda mexicana cerrará 2026 en 17,5 unidades por dólar.

Para 2027, los especialistas calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 18,04 unidades por dólar, levemente mayor al estimado de 18,05 del mes anterior.

Sobre el sector externo, para 2026 las expectativas sobre el déficit comercial se redujeron a 6.099 millones de dólares desde las anteriores de 6.000 millones de dólares.

Asimismo, el pronóstico de la inversión extranjera directa (IED) se mantuvo en 41.000 millones de dólares desde la anterior encuesta mensual del banco central mexicano. EFE