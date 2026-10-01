La presencia de Rego en Ceuta atrae a varios cientos de menores migrantes buscando la filiación

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La visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a la barriada de El Príncipe, en Ceuta, ha atraído este jueves a varios cientos de menores migrantes y mayores buscando la filiación.

Fuentes de Juventud han explicado a Europa Press que al llegar a la Asociación de Vecinos Príncipe Alfonso, esperaban a la ministra un grupo de unos 20 menores en situación de calle, en su mayoría chicos, y Rego ha hablado con el servicio de atención a a menores de la ciudad para que fueran "hoy mismo filiados y acogidos en centros".

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Tras extenderse la noticia, han empezado a llegar varios cientos de chicos que se encontraban deambulando, en busca de la filiación, y los vecinos les han derivado a una pista deportiva de la barriada, según las mismas fuentes, que han precisado que algunos no eran menores y otros ya estaban filiados.

Según fuentes conocedoras, han sido más de 600 menores los que acudieron a la pista generando una situación que califican de “caótica”.

Ante la imposibilidad de gestionar la situación con garantías, los responsables vecinales optaron finalmente por cancelarla y buscar una fórmula alternativa para llevar a cabo las filiaciones.

La propuesta que se maneja actualmente consiste en formar pequeños grupos de adolescentes y trasladarlos hasta la Jefatura Superior de Policía para proceder a su filiación de manera progresiva, según ha podido saber Europa Press.

La intención es comenzar por los niños de menor edad, priorizando a los que tienen entre 13 y 15 años, y dejar para una fase posterior a aquellos que se aproximan a la mayoría de edad.

LA VISITA DE REGO

La situación comenzó a primera hora de la mañana, durante la primera visita en los últimos años de una ministra a las calles del Príncipe Alfonso. Rego llegó alrededor de las 11.30 horas a las puertas de la sede de la Asociación de Vecinos de la barriada, donde la esperaban su presidente, Ahmed Enfed-Dal, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Sidi Embarek, Abdelah Mustafa.

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La presencia de la ministra provocó que numerosos menores que permanecen en las calles de la zona se acercaran al lugar. La noticia de que la responsable de Infancia se encontraba en el barrio fue corriendo de boca en boca y el número de niños y adolescentes fue creciendo progresivamente.

Rego pudo comprobar directamente la cantidad de menores que permanecen en situación de calle en la barriada desde su entrada en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio.

Inicialmente más de 300 menores se concentraron junto a la iglesia de San Ildefonso y fueron dirigidos hacia la pista deportiva del Príncipe. Allí estaba previsto que fueran filiados por la Policía Nacional para proceder posteriormente a su acogida en centros.

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El presidente de la asociación vecinal, Ahmed Enfed-Dal, ya había expresado a la prensa sus dudas sobre la capacidad para registrar a todos los menores en una única jornada, aunque valoró que se diese un primer paso para abordar la situación.

Rego ha comparecido ante los medios junto a los dos representantes vecinales. "Hoy hemos visto a un grupo de niños en calle y nos hemos coordinado con el servicio de atención de menores para que sean hoy mismo filiados y acogidos en centros", ha indicado Rego.

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AGILIZAR TRASLADOS

Además, la ministra se ha comprometido a "agilizar" el dispositivo para la acogida de los menores migrantes no acompañados de Ceuta en la Península.

"Nosotras vamos a agilizar, y lo digo aquí claramente, el procedimiento que deriva de la reforma del artículo 35 que ha permitido que hasta el 30 de julio se hayan acogido 800 niños en Península. Hemos tenido una reunión también con Fiscalía de Menores, nos hemos reunido con el área de Menores, evidentemente con Delegación del Gobierno, para que todo el dispositivo que tiene que ver con la acogida vinculante y solidaria de niños en Península se haga con la máxima rapidez", ha subrayado Rego, en declaraciones a los medios, durante una visita al barrio de El Príncipe, en Ceuta.

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Además, la ministra ha precisado que en los últimos días ha habido una "intensificación" de la filiación y de la acogida de niños y niñas en centros.

"Podemos hablar de que la situación en calle se va reduciendo, sin embargo, hay que decir claramente que los niños, aunque estén en centros de protección, los niños pues siguen en Ceuta, con las dificultades que esto supone para la ciudad", ha remarcado.

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Por ello, ha exigido a las comunidades autónomas que "se pongan a trabajar y se hagan cargo de algo que forma parte de sus competencias" como es la acogida de niños migrantes de Ceuta.

"La solidaridad con Ceuta, y lo digo claramente, significa acogida de niños y niñas en Península. Es imposible que Ceuta se haga cargo sola del número de niños y niñas que tiene ahora mismo en su sistema de acogida. Es absolutamente imposible", ha insistido, pidiendo dejar a un lado el "eslogan" para pasar a "una acción política de verdad".

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La ministra también ha agradecido la "solidaridad" de los ciudadanos de Ceuta, especialmente, en la periferia. "Hemos querido venir a la periferia porque creemos que hay una Ceuta que debe ser contada más a menudo, que es la de las familias que en las periferias están sosteniendo la solidaridad", ha remarcado. En esta línea, también ha pedido que los recursos "lleguen también a la periferia" de Ceuta.