La intensificación de las protestas estudiantiles francesas deja cerca de 2.000 detenidos

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París, 1 oct (EFE).- Las protestas estudiantiles se intensificaron este jueves en Francia, con más institutos afectados y la expansión a las universidades, pero sobre todo con una violencia creciente que llevó a realizar 1.949 detenciones, según el Ministerio de Interior.

En total hubo 1.027 centros educativos afectados por los incidentes -entre ellos 222 bloqueos de acceso a los establecimientos- y en ellos 284 agentes de policía y gendarmes resultaron heridos.

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El Gobierno considera que las protestas ya no tienen que ver "con la expresión legítima de las reivindicaciones de los estudiantes de instituto", según precisaron a la prensa local fuentes del Ministerio de Interior, sino que tienen "características de una situación de violencia urbana". EFE