La IA y el reto demográfico, prioridades del BM en las reuniones anuales con el FMI

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Washington, 1 oct (EFE).- El director gerente y responsable de Gestión del Conocimiento del Grupo del Banco Mundial, Paschal Donohoe, destaca en entrevista con EFE el relevante papel que la inteligencia artificial tendrá en las reuniones anuales de octubre, así como el reto democrático que exigirá durante la próxima década la creación de más de 800 millones de nuevos empleos.

Los análisis apuntan a que unos 1.200 millones de jóvenes accederán a un mercado laboral en las economías desarrolladas, en los que solo se prevé la creación de unos 400 millones de empleos, lo que "significa que hay 800 millones de personas en el mundo con las que tenemos que trabajar más para ayudar a crearles un empleo", adelanta el exministro de Finanzas de Irlanda.

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"Nuestro principal desafío ahora es el crecimiento demográfico", reconoce ante un mundo con "la generación de trabajadores potenciales más educada que el mundo haya visto jamás".

Este desafío y el desarollo de la inteligencia artificial serán prioridades a tratar en las próximas Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial, que se celebrarán en Bangkok, Tailandia, del 12 al 18 de octubre de 2026.

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Pero Donohoe matiza que las líneas del Banco Mundial se centran en lo que se denomina IA de pequeña escala: "No son los modelos de lenguaje tan complejos sobre los que ahora dedicamos mucho tiempo a debatir y analizar".

Consciente del debate abierto por los riesgos de esta tecnología, Donohoe apuesta por que la discusión gire en torno "los beneficios prácticos" y recuerda, como ejemplo, granjeros de la India que han popularizado una herramienta de IA para analizar las hojas mediante una sencilla fotografía, lo que les permite mejorar el tratamiento del suelo y la eficiencia del trabajo.

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"No hay suficientes científicos en la India para poder prestar ese servicio en todas las granjas del país. En cambio, con su teléfono pueden ser más productivos", describe sobre la apuesta del Banco Mundial en contribuir a la adaptación de herramientas de IA de menor escala y de bajo costo a las condiciones locales.

El Informe sobre el Desarrollo Mundial indica que alrededor del 4 % de los empleos en países de ingresos medios y bajos podrían sufrir un cambio debido a la irrupción de la IA, pero en torno al 16 % de los empleos, cuatro veces más, podrían experimentar un aumento muy significativo de la productividad, indica.

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El Banco Mundial llega con el objetivo de actuar "de forma colectiva" como una organización global y un grupo en su conjunto, "en lugar de como un conjunto de organizaciones dentro de una organización más grande".

Su intervención se divide en tres áreas políticas diferentes: movilización de capital privado, infraestructura y, por último, cambios regulatorios y asesoramiento.

El Grupo Banco Mundial anunció que movilizó 112.000 millones de dólares (98.000 millones de dólares) de capital privado en el ejercicio fiscal 2026, el mayor volumen de su historia, destinado a impulsar la creación de empleo, la infraestructura y el crecimiento en las economías en desarrollo.

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"Logramos este incremento consultando con el sector privado e identificando cambios en las políticas que podríamos implementar para que el dinero, los fondos disponibles para el Banco Mundial, también permitieran invertir otros fondos, como préstamos", dice.

Dos son los factores que les ha permitido ese incremento: las garantías de funcionamiento, que mitigan el riesgo, y el asesoramiento a los gobiernos sobre los cambios que pueden introducir en la normativa y la legislación, "que a su vez contribuyen a generar inversiones para su propio crecimiento y la creación de empleo".

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Las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial son encuentros conjuntos que congregan ministros de Finanzas, gobernadores de bancos centrales, autoridades económicas y también representantes del sector privado, la sociedad civil, académicos y periodistas para analizar los principales retos de la economía global. EFE

(foto)