La Fundación Enrique Morente presenta 'OMEGA 96061626' con el apoyo de Fundación SGAE

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La Fundación Enrique Morente inicia una nueva etapa con el propósito de "agitar" y poner en circulación el legado del genio andaluz a través de diversas actividades que cuentan con la colaboración de Fundación SGAE, según informa la entidad.

La primera de ellas será 'OMEGA 96/06/16/26', un talk show con Estrella Morente, Antonio Arias y Ricardo Cavolo y la participación musical y performativa de Julia Martín Maestro (Rufus T. Firefly) y Gonzalo Navarro, que se celebrará el jueves 8 de octubre de 2026 a las 20h en la Sala Berlanga de Madrid (C/Andrés Mellado, 53. Entradas: 6,50euro. A la venta en taquilla y en entradas.com +g.g.).

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Con el objetivo de conectar raíz y riego, tradición y exploración, arte y vida, OMEGA 96/06/16/26 generará un encuentro entre generaciones y disciplinas, provocando nuevas conversaciones que observen la herencia de Morente como un lugar desde el que imaginar nuevos futuros. La charla estará moderada por el periodista Ángel Carmona (RNE).

De esta manera, tres voces y tres disciplinas se encontrarán alrededor de Omega para abordar una cuestión que atraviesa todo el proyecto: qué significa hoy crear desde la ruptura, el riesgo y la libertad, a partir de la experiencia y el territorio creativo de cada uno de ellos. No se trata de una mesa redonda ni un homenaje convencional. Será conversación, performance, encuentro y sonido en directo.

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Por último, este noviembre, Radio 3 Extra estrenará Aunque es de noche: pensar y soñar, un formato audiovisual conducido por Soleá Morente y Natalia Sprenger (Radio 3) que propone detenerse, escuchar y pensar alrededor de algunas de las preguntas que atraviesan nuestro presente atravesando distintos momentos de la obra de Enrique Morente. El espacio está coproducido con el Instituto Cervantes y se podrá ver en la plataforma digital de la cadena pública y de la institución cultural.

El primer episodio, 'La Noche', cuenta con la participación de Liset. M. de la Prida, neurocitentífica, Alejandro Simón Partal, poeta, y Jose Puebla, músico. Las grabaciones de los siguientes dos capítulos se realizarán el 14 y 26 de octubre, a las 19.30h, en el Salón de Actos del Instituto Cervantes de Madrid.

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