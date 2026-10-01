La UE pide la "suspensión inmediata" de las ejecuciones por parte de las autoridades del este de Libia

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La Unión Europea (UE) ha expresado su "grave preocupación" por las ejecuciones llevadas a cabo durante las últimas semanas por las autoridades asentadas en el este de Libia y ha reclamado la "suspensión inmediata" de nuevos ajusticiamientos y sentencias a la pena capital.

El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) ha mostrado su "oposición inequívoca a la pena de muerte en todas las circunstancias y ha subrayado a través de un comunicado que "la pena capital es cruel, inhumana, irreversible e incompatible con la dignidad humana".

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Asimismo, ha destacado las peticiones de las familias de las víctimas sobre la necesidad de que se cumplan los términos del debido proceso judicial y ha incidido en que "es fundamental garantizar un acceso continuo a procedimientos judiciales creíbles, transparentes y respetuosos de los derechos, tanto para hacer justicia como para mantener la confianza pública en el Estado de derecho".

"La UE anima a todas las partes competentes a colaborar con la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) y su equipo de Derechos Humanos para revisar los procedimientos aplicados en los casos que conllevan la pena capital y garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones de Libia en materia de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional", ha apuntado.

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En esta línea, ha reclamado a todos los países que siguen aplicando la pena de muerte que procedan a su abolición o que "mantengan, introduzcan o reanuden" una moratoria como primer paso a tal fin. Además, ha solicitado que aquellos países que contemplan su reintroducción en su sistema judicial "se abstengan de dar este paso hacia atrás".

El comunicado de la UE se suma a los llamamientos emitidos previamente por Naciones Unidas, que ha pedido a las autoridades orientales que "suspendan inmediatamente futuros ajusticiamientos", tras el fin de una moratoria 'de facto' a la pena capital en el país norteafricano durante los últimos 15 años.

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Libia atraviesa desde hace años una situación de bicefalia --iniciada a raíz del derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en octubre de 2011 en el marco de la guerra civil y acentuada tras el aplazamiento de las elecciones de 2021--, con unas autoridades paralelas asentadas en el este, sin que las conversaciones de reintegración hayan logrado por ahora reunificar la administración libia.