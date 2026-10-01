Rusia derriba 330 drones ucranianos durante la noche pasada

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Moscú, 1 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 330 drones ucranianos de largo alcance sobre doce regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, según informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

Parte de los aparatos no tripulados fueron destruidos en la región de Moscú, que fue blanco de ataques intensos durante los recientes comicios legislativos rusos.

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Los ataques fueron repelidos entre las 20:00 horas de Moscú del lunes (17:00 GMT) y las 08:00 horas del martes (05:00 GMT), según Defensa.

Ni las autoridades locales ni los medios independientes informaron hasta el momento de víctimas o daños a la infraestructura crítica rusa, castigada severamente durante los últimos meses.

Tras el fin de las elecciones parlamentarias rusas el 20 de septiembre, Moscú ha incrementado considerablemente los ataques contra Ucrania y particularmente contra Kiev.

Las autoridades rusas acusaron a Ucrania de intentar frustrar la votación con sus ataques durante los comicios y afirmaron que el enemigo debe sentir la represalia en carne propia. EFE