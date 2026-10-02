El BCE apela a las fusiones transfronterizas de los bancos para mejorar la competitividad del sector

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El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Boris Vujcic, ha instado al sector bancario europeo a impulsar fusiones y adquisiciones más allá de las fronteras nacionales, con el objetivo de crear lo que la institución ha nombrado en anteriores ocasiones como 'campeones europeos', que mejoren la competitividad bancaria del continente y sean capaces de rivalizar con las entidades financieras estadounidenses.

"El sector bancario de la zona del euro se ha concentrado más durante la última década, pero este proceso ha estado impulsado principalmente por fusiones y adquisiciones (FyA) nacionales", ha destacado el vicepresidente del BCE en su discurso ante la décima conferencia del Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (ESRB, por sus siglas en inglés).

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A pesar de esto, Vujcic ha apuntado que la concentración bancaria en Europa sigue siendo menor que en Estados Unidos y, además, tiende a darse en los mercados nacionales o entre países vecinos. "Se trata de una oportunidad perdida, ya que los estudios sugieren que, en promedio, los bancos que participan en actividades de FyA mejoran su rentabilidad y eficiencia de costes", ha expresado.

Una mayor integración bancaria transfronteriza permitiría a las entidades reducir los costes de financiación para empresas y hogares y los bancos podrían distribuir tanto sus beneficios como sus riesgos entre varios países, al tiempo que se aprovecharían las economías de escala.

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Otra de las cuestiones en las que Vujcic ha incidido para mejorar el sector financiero europeo se trata de la culminación del sistema europeo de garantía de depósitos que ayudaría proteger los depósitos de toda la zona euro, mientras que crearía "un marco creíble de gestión de crisis, requisito previo para generar la confianza necesaria para la integración financiera".

"La herramienta más poderosa para mejorar la competitividad del sector bancario europeo es la integración financiera. Unos mercados bien integrados y una mayor actividad transfronteriza permitirán a los bancos aprovechar las economías de escala, diversificarse, fortalecer sus modelos de negocio y apoyar mejor la economía real, especialmente en momentos de crisis", ha concluido Vujcic.

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No obstante, el alto cargo del BCE ha destacado la mejora reciente de la rentabilidad de los bancos europeos gracias, entre otras cuestiones, a la simplificación regulatoria aplicada por la institución y ha defendido que los requisitos de capital y regulatorios que llegaron tras la crisis financiera de 2008, no merman la competencia financiera, mientras que sirven para apuntalar la solidez del sistema.