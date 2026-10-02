De Pekerman a Scaloni, los nueve entrenadores de Messi en la selección Argentina

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Sebastián Rodríguez Mora

Buenos Aires, 2 oct (EFE).- Desde su debut en 2005 de la mano de José Pekerman, hasta su exitoso fin de ciclo junto a Lionel Scaloni, Lionel Messi tuvo nueve entrenadores distintos durante los 21 años que vistió la celeste y blanca, incluido el propio Diego Maradona, que le dio la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

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El próximo martes frente a Benín en un estadio Monumental colmado, el astro de 39 años marcará el final de su camino en la Albiceleste, que se extendió durante más de dos décadas y cuenta, hasta ahora, con 207 encuentros y 125 goles.

Tras una primera convocatoria a un amistoso sub-20 en 2004 para anticiparse a un posible llamado del entonces canterano del Barcelona a la selección española, y una rutilante actuación en la coronación argentina en el mundial de esa categoría un año después en Países Bajos, el debut de Messi con la selección absoluta llegó en agosto de 2005, con 18 años y Pekerman en el banquillo.

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Durante la gestión del veterano entrenador, la 'Pulga' no tuvo un rol protagónico sino que fue recambio en la mayoría de sus participaciones, aunque logró hacerse un lugar en la nómina para el Mundial de Alemania 2006, en el que pudo marcar su primer gol en una Copa del Mundo.

Alfio Basile asumió tras la caída en cuartos de final de aquel Mundial y contó con un Messi en plena explosión en Barcelona. El 'Coco' le dio un lugar en el once inicial y apostó por asociarlo con talentos como Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Juan Sebastián Verón, sobre todo en la Copa América de Venezuela 2007, en la que Argentina cayó ante Brasil en la final.

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En paralelo con su crecimiento en la absoluta, Messi disputó en 2008 los Juegos Olímpicos de Pekín, donde logró la medalla dorada con Sergio 'Checho' Batista en el banquillo y compañeros como Ángel Di María y Sergio Agüero.

Ese mismo año, Maradona reemplazó a Basile al frente del seleccionado mayor y con la meta de asegurar la clasificación a Sudáfrica 2010. La llegada del ídolo aumentó rápidamente el protagonismo de 'Leo': en un gesto más que significativo, le dio la camiseta número 10 en uno de sus primeros partidos y tiempo después, en aquel fatídico Mundial para Argentina, le otorgó también por primera vez la cinta de capitán.

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Con la renuncia de 'Diego', Batista se hizo cargo del equipo con la mira puesta en la Copa América de 2011, que se disputó en territorio argentino. Aquel torneo marcó el primer gran desencuentro entre Messi y su público, que reaccionó con insultos a la eliminación ante Uruguay en cuartos de final.

Esa derrota pegó fuerte en la Albiceleste y desencadenó el despido de Batista a menos de un año de su asunción. Su reemplazante fue Alejandro Sabella, quien se encontró con un Messi con sed de revancha y armó un equipo aguerrido con el 10 como principal arma de desequilibrio.

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'Leo' capitaneó un gran ciclo de eliminatorias sudamericanas y en Brasil 2014 fue clave para que el equipo alcanzara la final, pero quedó a las puertas de la coronación mundialista tras una nueva derrota ante Alemania.

Los cuatro años posteriores fueron muy duros. Ya con Gerardo Martino como entrenador, Messi y Argentina perdieron dos finales consecutivas de Copa América ante Chile (2015 y 2016), la segunda de las cuales llevó a la 'Pulga' a anunciar su renuncia del seleccionado nacional.

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Aquella ausencia duró menos de tres meses. Messi volvió al equipo, aunque con intermitencias, durante el brevísimo interregno de Edgardo Bauza, que dejó el cargo en 2017 con el equipo en riesgo de no clasificarse a Rusia 2018.

El rosarino no encontró su mejor nivel durante los primeros partidos del ciclo de Jorge Sampaoli, pero su calidad y jerarquía aparecieron de golpe en el último encuentro de aquellas eliminatorias, en el que marcó un triplete en el triunfo por 1-3 ante Ecuador en Quito para sellar la agónica clasificación albiceleste al Mundial.

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Una nueva decepción mundialista, esta vez con derrota ante Francia y con un Messi deslucido, abrió paso a Lionel Scaloni, que impulsó un fuerte recambio, armó un equipo alrededor del 10 y logró, en la Copa América de 2021, romper un maleficio de casi tres décadas sin títulos para Argentina.

El gran logro de Scaloni fue encontrar un sistema que permitiera a su gran figura desplegar su inagotable talento y moverse por todo el frente de ataque con libertad, convirtiéndose así en la punta de lanza del equipo que se consagró en Catar 2022 y en la Copa América 2024 y que este año quedó a las puertas del bicampeonato mundialista. EFE

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