Las hipótesis por desaparición del menor en Toledo están abiertas y su búsqueda seguirá hasta que sea hallado

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Todas las hipótesis relacionadas con la desaparición en Toledo capital de Diego L., el menor de 16 años del que no se sabe nada desde el pasado 29 de septiembre, "están abiertas" y su búsqueda seguirá hasta que sea localizado.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el comisario provincial jefe de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Domínguez Corcovado, quien ha relatado que desde que se puso la denuncia por la desaparición de este menor, a las 13.30 horas del pasado martes, se empezaron a hacer gestiones para localizarlo.

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Ya fue el miércoles por la mañana cuando se puso en marcha todo el operativo y las investigación de la Policía Judicial. "Las hipótesis que hay están todas abiertas", ha abundado, para agregar que, además del dispositivo establecido en el río Tajo, bajo el puente de la Cava, hay una brigada de la Policía Judicial que está haciendo "todas las gestiones para ver si podemos localizar a Diego en otro sitio".

El dispositivo que está montado junto al río, que comenzó este jueves, está formado por Policía Nacional, con Geos, guías caninos y drones; la Policía local, que tiene también sus indicativos y drones; bomberos y Protección Civil.

"El dispositivo va a estar establecido hasta que encontremos a Diego, aquí o donde sea y se ha empezado aquí, porque fue aquí la última vez que se vio las 19.30 horas del martes y donde se han encontrado efectos, como su mochila, su móvil y algo de dinero", ha subrayado.

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Preguntado por qué hipótesis se barajan, el comisario provincial jefe de la Policía Nacional en Toledo ha dicho que son "todas" y que el objetivo del Instituto Armado es encontrar a Diego "cuanto antes, donde sea".

"Estamos haciendo investigaciones, se ha analizado el teléfono y se está contactando con todas las personas que han contactado con él, y vamos a intentar localizarlo lo antes posible por la tranquilidad de los padres", ha aseverado.

Para concluir, ha afirmado que la implicación de todos los cuerpos de seguridad y emergencias involucrados en la búsqueda de este menor --Policía Nacional, Policía Local, bomberos y Protecció Civil-- es "máxima".