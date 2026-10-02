El piloto indio de Flydubai apuñalado en el vuelo a Tel Aviv: "No podía dejar que todos murieran"

Guardar

Smit Machchhar, el capitán del vuelo de la compañía Flydubai que fue apuñalado en un vuelo que cubría la distancia entre Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), y la ciudad israelí de Tel Aviv, ha asegurado que fue agredido por el copiloto y que logró abrir la puerta para que pasajeros y miembros de la tripulación pudieran acceder a la cabina en un intento por impedir que el avión se estrellara.

"No podía dejar que todos murieran", ha afirmado durante una videollamada con el primer ministro indio, Narendra Modi, al tiempo que ha lamentado que estaba luchando por su propia vida tras resultar gravemente herido. "Luchaba por salvarme, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos murieran", ha afirmado, visiblemente emocionado.

PUBLICIDAD

"Tenía tantas heridas... Me había caído al suelo", ha aseverado desde el hospital donde sigue ingresado en Arabia Saudí, país al que tuvo que desviarse el avión para aterrizar de emergencia. "En un momento dado me di cuenta de que si no me incorporaba los pasajeros iban a morir", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que lleva 17 años trabajando como piloto y 11 como capitán: "Sé con los ojos cerrados qué está pasando en un avión, y el avión estaba precipitándose al vacío". "Me dije a mí mismo: la puerta está ahí, simplemente ábrela", ha señalado. "Al final lo logré y la gente entró", ha añadido.

PUBLICIDAD

A bordo del avión, que aterrizó "sin incidentes" en territorio saudí a las 9.45 horas (hora local), viajaban 174 pasajeros y una tripulación de ocho miembros, recibiendo todos ellos la "atención necesaria", y continuaron su viaje a Tel Aviv a las 17.40 horas (hora local) a excepción del capitán y el copiloto.

Arabia Saudí no cuenta con relaciones diplomáticas con Israel, como tampoco lo hace Omán, de donde es el sospechoso. Además, Emiratos Árabes Unidos, aunque sí que estableció lazos con Israel en 2020 a raíz de los 'Acuerdos de Abraham', no tiene un tratado de extradición bilateral con este país.

PUBLICIDAD