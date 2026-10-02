El precio del diésel en Reino Unido marca un nuevo récord al superar las 2 libras por litro

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El precio promedio del litro de diésel en el Reino Unido ha superado por primera vez el umbral de las 2 libras esterlinas por litro, equivalente a unos 2,34 euros, según el monitor de precios de la asociación automovilística británica RAC.

Según los datos recopilados, el precio medio del diésel ha alcanzado los 200,01 peniques por litro, mientras que los precios de la gasolina han escalado a una media de 174,71 peniques por litro.

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En este sentido, si bien las previsiones de la RAC apuntan a que el precio de la gasolina debería bajar, en el caso del diésel anticipan que probablemente seguirá subiendo.

"Este es un precio límite que nadie quería alcanzar: el precio medio del litro de diésel ha subido a un récord de 200,01 peniques y no muestra signos de desaceleración, lo que agrava aún más la situación de los automovilistas", ha comentado Simon Williams, responsable de políticas de la RAC.

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De este modo, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta ahora 96,09 libras (113 euros), 23,03 libras (27 euros) más que al inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras que el equivalente en diésel cuesta 110,01 libras (129 euros), 31,70 libras (37,2 euros) más que el 28 de febrero.

"Irónicamente, son los vehículos diésel, que antes se consideraban la opción más económica para viajes largos, los que ahora suponen un gasto enorme para la gente", ha añadido, señalando que un conductor de un vehículo diésel que circule al año unos 16.000 kilómetros puede gastar más de 2.000 libras (2.345 euros) en combustible cada año.

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"Los hogares tendrán que ajustar sus presupuestos, mientras que las empresas podrían verse obligadas a trasladar estos costes adicionales a los clientes", ha advertido Williams.

Asimismo, dado que no se vislumbra una solución al conflicto en Oriente Próximo para reabrir el estrecho de Ormuz, además de las amenazas de Estados Unidos de prohibir la exportación de diésel, el representante de la RAC ha advertido de que podría registrarse un mayor de los precios.

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"Una vez más, son los ciudadanos de a pie quienes pagan las consecuencias de acontecimientos lejanos, ya que el Reino Unido sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles y del diésel importado", ha señalando, añadiendo que, ante el aumento de las facturas de electricidad y gas, los conductores esperan que el Gobierno intervenga y alivie la carga reduciendo aún más el impuesto sobre los combustibles o el IVA en los presupuestos de octubre.