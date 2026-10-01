Grecia centra su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en IA, seguridad marítima y niñez

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Naciones Unidas, 1 oct (EFE).- Grecia centrará su presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en debatir sobre la infancia en contextos de conflictos y sobre cómo las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, pueden ayudar a la seguridad marítima, según explicó este jueves su embajadora ante Naciones Unidas, Aglaia Balta.

Grecia asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad para el mes de octubre, al relevar a Francia, que lo hizo en septiembre.

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Según indicó Balta, el próximo 29 de octubre, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, presidirá una sesión del órgano de seguridad sobre tecnologías emergentes aplicadas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, con especial énfasis en la seguridad marítima, en un contexto de inseguridad por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"El debate tendrá como objetivo determinar cómo el uso óptimo y responsable de las nuevas tecnologías puede reforzar las capacidades existentes. Así mismo, se abordará cómo proporcionar herramientas innovadoras para hacer frente a las amenazas cambiantes a la paz y a la seguridad internacionales", explicó la embajadora.

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Por su parte, el ministro de Exteriores de Grecia, Giorgos Gerapetritis, dirigirá dos debates, uno sobre infancia y conflictos armados, el día 26 de octubre, con motivo del trigésimo aniversario de la adopción de este mandato; y otro sobre Mujeres, Paz y Seguridad, el 27 de octubre, en el que está previsto que intervenga el secretario general, António Guterres.

Además, durante la presidencia griega también se celebrará un debate abierto sobre Oriente Medio, el 15 de octubre, y la sesión anual sobre la cooperación entre la ONU y la Unión Africana.

El calendario del mes también incluye reuniones sobre Yemen, Colombia, Siria, Sudán, Haití y el Líbano, entre otras.

La embajadora indicó que, durante el mes de octubre, el Consejo de Seguridad necesita avanzar en la elección del nuevo secretario general y "quizá incluso llegar a un acuerdo".

"Hemos reservado un par de franjas horarias para las votaciones decisivas de la selección, en la primera y en la segunda mitad del mes", apuntó Balta, sin dar fechas exactas.

El órgano ya ha celebrado cuatro sondeos no vinculantes sobre los candidatos, así que se espera que en este mes se avance al siguiente formato de votación en el que los países con derecho a veto votan en una papeleta de color diferente, lo que permite saber quién quedaría fuera de la carrera.

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