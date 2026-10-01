Perú expresa a China sus deseos de prosperidad en el 77 aniversario como República

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Lima, 1 oct (EFE).- Perú expresó al gobierno y al pueblo de China, su principal socio comercial, sus mejores deseos de prosperidad y bienestar en el 77 °aniversario de fundación de la República Popular China, en un mensaje compartido este jueves por la Cancillería peruana.

El Ejecutivo peruano recordó además que están próximos a conmemorar los 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, basadas en "el respeto mutuo, la confianza y la amistad", en referencia al próximo 2 de noviembre.

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A raíz de ambas fechas, el embajador de China en el Perú, Song Yang, ofreció una celebración en Lima con autoridades peruanas e invitados, el pasado 22 de septiembre.

Song afirmó, durante esa ceremonia, que China es un "pilar estabilizador" y un motor de la economía global, además de que ha aportado alrededor del 30 % del crecimiento económico mundial durante años.

En el primer semestre de este año, China registró una expansión económica del 4,7 %, anotó el diplomático.

Al comentar las relaciones diplomáticas con Perú, Song dijo que el comercio bilateral se multiplicó 2.600 veces en los últimos 55 años, al pasar de 19,3 millones de dólares a más de 50.900 millones de dólares en 2025, con su país como principal socio comercial de la nación andina.

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El puerto de Chancay, ubicado al norte de Lima, es una de las mayores inversiones chinas de los últimos años, a cargo de Cosco Shipping por más de 1.300 millones de dólares, y construida para reducir los tiempos de transporte de productos agrícolas al Asia, entre otras metas comerciales.

Por su parte, el vicecanciller peruano, Eric Anderson, comentó en esa fecha que tener más de medio siglo de vínculos oficiales "ha permitido construir una relación sólida", basada en el respeto mutuo, la confianza y una visión compartida sobre la importancia del diálogo y la integración. EFE

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