El desempleo baja en algunas regiones fronterizas de Uruguay con Argentina y Brasil

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Montevideo, 1 oct (EFE).- La tasa de desempleo bajó entre junio y agosto en cuatro de los siete departamentos (provincias) de Uruguay fronterizos con Argentina o Brasil, mientras que aumentó en los otros tres.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que mostró el índice de actividad, empleo y desempleo en las diferentes zonas del país suramericano.

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En comparación con el mismo período del año 2025, en el departamento de Paysandú -uno de los tres conectados con Argentina a través de pasos de frontera terrestre- el desempleo pasó de 9,7 % a 8,3 %.

También bajó en Salto, donde pasó de 7,9 % a 6,7 %, mientras que en Río Negro la tasa de desempleo subió de 8,2 % a 8,9 %.

Por su parte, en la región fronteriza con Brasil a través de los pasos de frontera terrestres, dos departamentos tuvieron una baja en el desempleo y en otros dos hubo una subida.

En Rivera descendió de 5,9 % a 4,1 % y en Rocha de 7,9 % a 6,7 %, al tiempo que en Artigas subió de 8,3 % a 10,7 % y en Cerro Largo de 3 % a 3,8 %.

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En materia de empleo, el índice más alto del trimestre, en comparación con el período junio-agosto de 2025 lo tuvo el departamento de Maldonado -donde se encuentra la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este- con un 65 %. Le siguieron Soriano (64,1 %) y Florida (63 %).

En tanto, el mayor índice de desempleo lo tuvo Artigas (10,7%), seguido por Treinta y Tres (10,6 %) y Durazno (10,5 %).

Por su parte, en la capital Montevideo el empleo fue de un 60,8 % y el de desempleo fue de un 7,1 %. En el mismo período de 2025 el empleo había sido de un 60,7 % y el desempleo también había sido de un 7,1 %. EFE

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