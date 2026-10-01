El argentino Etcheverry cae ante Tsitsipas en la primera ronda del torneo de Tokio

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Tokio, 1 oct (EFE).- El tenista argentino Tomás Martín Etcheverry (n.30) cayó este jueves ante el griego Stefanos Tsitsipas (n.44) en la primera ronda del torneo de Tokio, que comenzó a disputarse el miércoles y durará hasta el martes de la semana que viene.

Tsitsipas logró vencer a Etcheverry por 4-6, 6-3 y 6-4, en un partido que duró dos horas y siete minutos.

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El griego avanza ahora a la ronda de 16, en la que se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot (n.18), quien logró imponerse ayer al belga Alexander Blockx (n.28) por 7-6 y 7-6.

El torneo de Tokio de tenis arrancó este miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie y que comenzará su defensa del título enfrentándose este jueves al estadounidense Alex Michelsen (n.34). EFE

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