Coordinador de ONU dice que Uruguay tiene "la legitimidad" para ser mediador de conflictos

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Daniela Calone

Montevideo, 1 oct (EFE).- El coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, considera que el país tiene "la legitimidad internacional y el capital político" para ofrecerse como eventual mediador de conflictos, un camino que compara con el recorrido de Noruega como facilitador en disputas internacionales.

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Su estabilidad, su trayectoria "en términos de consolidación política", su crecimiento sostenido y sus avances sociales, así como su compromiso con el multilateralismo, son algunas de las fortalezas que el coordinador destaca de Uruguay en entrevista con EFE.

La ONU valora especialmente que, en un momento difícil para el multilateralismo, el país esté "en varios foros internacionales asumiendo presidencias, pronunciándose en favor de estos espacios, incluso postulándose a poder ser mediador en conflictos en un futuro", con lo que inicia un camino que al coordinador saliente le recuerda al recorrido de Noruega.

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Asegura que, según encuestas de opinión pública, este posicionamiento a nivel mundial sería bien visto por la población en general, al igual que "ha visto con buenos ojos siempre la implicación con tropas de paz".

"Uruguay tiene un peso mayor al que le corresponde por su población en el mundo y es una voz muy escuchada y muy respetada en el mundo. Nosotros desde Naciones Unidas tenemos una deuda de gratitud por esa posición moral coherente, sostenida", añade Hiebra.

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Cuando Ruiz Hiebra llegó a Uruguay en 2021, el mundo afrontaba una pandemia y ese era el principal reto de los Gobiernos. Cinco años después y a pocos días de despedirse, el coordinador entiende que el país dejó atrás las preocupaciones sanitarias y tiene otros desafíos, siendo la pobreza infantil el más urgente de todos.

Hiebra ve que existe "mucho consenso" entre los partidos políticos sobre que esto debe ser una prioridad, pero entiende que es algo en lo que "habría que invertir todavía más", debido a que el reto es integrar a esas infancias "para que en el futuro sean buenos ciudadanos" y evitar que caigan en contextos de exclusión o violencia.

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Esta fue una de las prioridades que el organismo definió en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Uruguay 2026-2030 acordado con el Gobierno.

En ese acuerdo, la ONU también definió como prioritarios el crecimiento económico del país, la seguridad y convivencia ciudadana y la inserción internacional. Esta última, a juicio de Ruiz Hiebra, es la que más desafía al organismo.

"En un contexto tan convulso, tan cambiante, Uruguay tiene que estar muy conectado con lo que pasa en el mundo y estar constantemente anticipando y ajustando su política pública", asegura y añade que "Naciones Unidas tiene que jugar un rol muy importante en esa conexión", ya que el país tiene un historial de experiencias innovadoras que pueden adaptarse para su aplicación en otros lugares de la región.

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A modo de ejemplo, menciona la transición energética que otorgó protección al país en un año en el que se dispararon los precios del petróleo.

"Uruguay lo que ha hecho no solamente le permite ahorrarse recursos y seguir siendo más sostenible y cumpliendo sus compromisos en París, sino que también le da una cierta protección y soberanía energética en un momento muy difícil. Creo que eso es algo que todos los países quieren: tener la seguridad de que tu vas a poder, independientemente de lo que pase en un mundo convulso, navegar en ese temporal", resume.

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Ruiz Hiebra cierra su etapa en Uruguay pensando en el futuro de la ONU, que estará ligado al "futuro de la humanidad" y que dependerá de una inminente reforma de la organización.

"Esa reforma para donde irá, quién sabe", dice, pero espera que logre "unas Naciones Unidas más eficaces en diferentes frentes" y no "un sistema debilitado" que representaría "un retroceso para el ser humano". EFE

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