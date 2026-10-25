Reabre el aeropuerto de Riad y los hutíes amenazan que sigue siendo un "objetivo militar"

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El Cairo, 25 oct (EFE).- El aeropuerto internacional de Riad reabrió este domingo dos de sus cinco terminales, tras haber sido blanco de varias acciones por parte de los rebeldes hutíes del Yemen, lo que provocó la muerte de 13 personas en un ataque directo contra la instalación hace dos semanas, mientras que los insurgentes recordaron su amenaza de bombardeo por considerarlo un "objetivo militar".

La cuenta oficial del Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad aseguró que, desde este domingo, la terminal 1 ha sido designada para los vuelos domésticos, mientras que la terminal 2 será para los vuelos internacionales, gestionada únicamente por las compañías saudíes, sin precisar el estado del resto de la instalación que fue dañado por las acciones de los hutíes.

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Por otro lado, desde hoy, los vuelos de Riyadh Air -la segunda aerolínea de bandera de Arabia Saudí después de Saudia- saldrán del aeropuerto de Al Qassim en lugar de Riad, situado en la provincia de Al Qassim, en el centro del reino, informó la compañía en su página web.

Pese a esta reapertura, las aerolíneas internacionales continúan con las conexiones suspendidas desde y hacia Arabia Saudí.

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, reiteró su advertencia a "todas las aerolíneas globales, regionales y locales, así como a sus empleados y viajeros, sobre el peligro de transitar" por el aeropuerto capitalino, ya que es "inseguro y constituye un objetivo militar" para sus fuerzas.

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Sarea advirtió que Arabia Saudí -que capitanea la coalición militar desde que intervino en al guerra en el Yemen en 2015 en contra de los hutíes y a favor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente- "sufrirá las consecuencias de cualquier operación en el aeropuerto y sus repercusiones", y añadió que "nunca será un lugar seguro".

Entretanto, el portavoz de la coalición, Turki al Maliki, informó de que, en lo que va de jornada de este domingo, han interceptado y destruidos dos drones y un misil balístico lanzados por los insurgentes contra la provincia de Riad.

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Sarea reiteró así sus amenazas contra el país del golfo Pérsico si la alianza prosigue con su campaña aérea en las zonas bajo control insurgente en el Yemen, donde los hutíes llevan en paralelo una ofensiva para arrebatar la costa suroccidental de las fuerzas leales al Gobierno yemení.

Desde este verano se lleva a cabo una ofensiva por ambas partes del conflicto, que escaló a principios de septiembre, después de que el Ejército yemení, organización bajo patronazgo de Arabia Saudí, se atribuyera el pasado julio un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná -bajo control hutí- por el aterrizaje de un avión iraní.EFE

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