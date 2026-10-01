CC avanza su apoyo al primer decreto de Vivienda y un "no rotundo" al segundo

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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Coalición Canaria acordó este jueves votar a favor del primer decreto de vivienda y rechazar con un "no rotundo" el segundo.

Los nacionalistas apoyarán el primer texto pese a considerar que es "insuficiente" y necesita cambios, y han logrado además el compromiso de incorporar al primer texto legislativo que se tramite la posibilidad de limitar la compra de vivienda por no residentes en Canarias.

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El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, criticó la forma de actuar del Gobierno del Estado.

"Después de ocho años no se puede pretender resolver un problema de esta magnitud con dos decretos, deprisa y corriendo, y dando 48 horas a los grupos para analizarlos. No se puede seguir gobernando a golpe de improvisación", afirmó.

Toledo defendió que Coalición Canaria volverá a aplicar "el modo canario de hacer política" frente a la dinámica de bloques.

"No estamos para elegir un bando. Estamos para dialogar, alcanzar acuerdos y conseguir soluciones que mejoren la vida de la gente", señaló.

UN SÍ CRÍTICO PARA CAMBIAR EL PRIMER DECRETO

Coalición Canaria dejó claro que su voto favorable este viernes en el Congreso de los Diputados al primer decreto no supone un cheque en blanco. "Hay muchas cuestiones con las que no estamos de acuerdo y tiene mucho que mejorar", aseguró Toledo.

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CC aprovechará su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios que reconozcan las singularidades de Canarias, aumenten la oferta de vivienda y reduzcan la carga burocrática.

Entre ellos, defenderá que el silencio administrativo sea positivo cuando transcurran seis meses sin resolución de las licencias de obra.

"El problema de la vivienda no se resuelve si no conseguimos que haya más casas en el mercado", sostuvo Toledo, que reclamó también mayores garantías jurídicas para propietarios e inquilinos y medidas que permitan que las personas vulnerables dejen de serlo.

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Los nacionalistas destacaron, además, el compromiso alcanzado para incorporar al primer texto legislativo que se tramite la posibilidad de limitar la compra de vivienda por parte de no residentes en Canarias.

Toledo defendió que Canarias necesita instrumentos propios ante una presión demográfica, turística y residencial que no es comparable a la de otros territorios. "La limitación de la compra de vivienda por no residentes es una medida fundamental para Canarias", afirmó.

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El dirigente nacionalista incidió en que el objetivo es proteger el acceso a la vivienda de quienes viven en las islas frente a la adquisición de inmuebles que permanecen vacíos durante buena parte del año.

"No podemos permitir que se especule con la vivienda en Canarias mientras nuestra gente tiene dificultades para encontrar dónde vivir", señaló.

Toledo recordó que CC lleva tiempo defendiendo esta medida: "Cuando la pusimos sobre la mesa algunos dijeron que eran ocurrencias políticas. Hoy hemos conseguido abrir la vía para que pueda convertirse en una realidad".

Coalición Canaria votará, por el contrario, en contra del segundo decreto, al considerar que genera inseguridad jurídica, desprotege al pequeño propietario y puede provocar la retirada de viviendas del mercado del alquiler.

EL SEGUNDO DECRETO, UN "AUTÉNTICO DISPARATE"

"Somos radicalmente contrarios a este decreto. Es un auténtico disparate", afirmó Toledo.

El número dos de los nacionalistas canarios cuestionó especialmente las compensaciones económicas previstas en determinados supuestos de no renovación de los contratos y advirtió de sus posibles consecuencias sobre un mercado que ya tiene un grave problema de falta de oferta.

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"El efecto práctico puede ser que se retiren cientos o miles de casas del mercado en Canarias cuando ya estamos viviendo una auténtica emergencia habitacional", señaló.

Toledo recordó que alrededor de nueve de cada diez alquileres residenciales están, según los datos manejados por CC, en manos de pequeños propietarios y defendió que las políticas públicas deben ofrecer garantías a ambas partes.

"Tenemos que proteger a todas las personas de esta tierra, a los inquilinos y también a los pequeños propietarios. Necesitamos más vivienda, más seguridad jurídica y más oferta, no medidas que provoquen que haya todavía menos casas disponibles en el mercado", concluyó.

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