Carlos Queiroz zanja de nuevo su etapa con Ghana

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La Federación de Ghana y Carlos Queiroz separaron sus caminos de manera definitiva este jueves, aunque el técnico portugués ya había hecho un conato de dimisión tras el Mundial.

"La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) y Carlos Queiroz han acordado mutuamente rescindir el contrato que regulaba su función como entrenador de las Estrellas Negras, tras conversaciones mantenidas en un espíritu de respeto mutuo", dijo el comunicado.

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La GFA confirmó el adiós de un Queiroz que se convirtió en seleccionador del país africano el pasado mes de abril, llegando a su quinta Copa del Mundo consecutiva como técnico. Tras la derrota por 1-0 ante Colombia en los dieciseisavos de final del torneo 2026 de este pasado verano, Queiroz presentó su dimisión, pero siguió en el cargo hasta ahora.

"No fue una decisión fácil, pero ambas partes coincidimos en que, dadas las circunstancias actuales, poner fin a nuestra relación profesional era la medida más apropiada, anteponiendo los intereses de Ghana, las Estrellas Negras y el fútbol ghanés a todo lo demás", escribió por su parte el técnico de 73 años.

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