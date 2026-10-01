Banco suizo UBS afirma que México se juega su salto tecnológico en la revisión del T-MEC

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Ciudad de México, 1 oct (EFE).- El auge de las exportaciones mexicanas de servidores y equipos ligados a la inteligencia artificial (IA) abre una oportunidad para ampliar la industria tecnológica del país, aunque el banco suizo UBS advierte de que las nuevas reglas de origen del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pueden determinar cuánto valor de esa industria permanece realmente en México.

La entidad financiera señaló en un informe publicado este jueves que las exportaciones mexicanas de equipos tecnológicos ligados a la IA han aumentado rápidamente, reforzando la participación del país en las cadenas de suministro norteamericanas.

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Sin embargo, advirtió de que su elevada dependencia de componentes importados, principalmente desde Asia, limita el valor añadido generado dentro de México y adquiere mayor relevancia de cara a las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

UBS sostiene que Washington busca endurecer las reglas de origen y reducir la dependencia de insumos procedentes de fuera de Norteamérica en industrias consideradas estratégicas, en especial, provenientes de Asia.

El informe recoge además versiones de que negociadores estadounidenses estudian requisitos de contenido regional para chips de IA, servidores y otros equipos tecnológicos similares a los aplicados al sector automotor, aunque precisa que todavía no se ha definido un eventual porcentaje.

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Un endurecimiento de esas normas podría incentivar el traslado de una mayor parte de la cadena productiva a Norteamérica y elevar el contenido mexicano, pero también aumentaría costos y obligaría a las empresas a modificar cadenas construidas alrededor de proveedores asiáticos.

Para UBS, el resultado determinará en buena medida si México desarrolla una base más amplia de manufactura tecnológica o permanece concentrado principalmente en el ensamblaje.

Posible acuerdo bilateral antes de noviembre

La discusión ocurre después de que el T-MEC no fuera renovado por EE.UU. por otros 16 años el pasado 1 de julio y entrara en un esquema de revisiones anuales que podría prolongarse hasta 2036, según UBS.

A la par, México y Estados Unidos mantienen conversaciones bilaterales para reducir aranceles y resolver barreras comerciales.

UBS señala que ambas partes han dado señales de que podría alcanzarse un entendimiento antes de las elecciones legislativas estadounidenses medio mandato del 3 noviembre.

Un eventual acuerdo supondría un alivio arancelario y reduciría parte de la incertidumbre inmediata, pero el banco enfatizó que no sustituiría la negociación más amplia del T-MEC para extenderlo por otros 16 años más el acuerdo comercial.

Las cuestiones más complejas, según la firma suiza, seguirán siendo las reglas de origen, la política comercial vinculada con China y la seguridad de las cadenas de suministro.

Para México, concluyó UBS, el beneficio económico dependerá no solo de conservar su acceso preferencial al mercado estadounidense, sino también de las condiciones ligadas a ese acceso, cuya mayor claridad podría destrabar nuevas inversiones. EFE

jsm/csr/gad