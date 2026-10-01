'Véspera', la nueva serie brasileña de HBO Max, habla de la complejidad de ser madre

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Madrid, 1 oct (EFE).- El mayor desafío de la nueva serie brasileña de HBO Max, 'Véspera', es mostrar que no solo trata de una madre que abandona a su hijo, sino que habla de la complejidad de "ser madre, de personajes que toman decisiones extrañas y hacen cosas extremas", aseguró la guionista, Angela Chaves, este jueves en Madrid.

'Véspera' esta basada en la novela homónima de Carla Madeira y para Chaves, escribir el guion de la serie fue complicado debido a la "naturaleza introspectiva del libro, todas las emociones, todos los sentimientos", según explicó en una mesa redonda del festival Iberseries & Platino Industria, que se celebra en Madrid esta semana y reúne a más de 2.500 profesionales de la industria audiovisual iberoamericana.

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"Todos los personajes son muy complejos y fue muy difícil pensar en cómo realizar la adaptación. Los personajes hacían cosas extremas y nos sumergimos en ellos para dar lo mejor de nosotros", reveló la guionista de la ficción que todavía no tiene fecha de estreno.

La serie comienza con una escena en la que Vedina, una madre, abandona a su hijo en medio de la ciudad, y a partir de ese momento se desata una trama de secretos familiares, de traumas y dramas.

La guionista incidió en que "ninguna mujer podría juzgar lo que le sucedió a Vedina, cómo hizo algo tan terrible" y reconoce que le "encantaría que tanto mujeres como hombres vieran esa historia", observaran a las tres mujeres protagonistas, cómo lidiaron con sus decisiones "y que se preguntaran '¿Quién soy? ¿Qué decisiones he tomado yo?'".

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Junto a ella, el productor de la serie, el brasileño Gustavo Mello, reveló que cuando leyó por primera vez el guion, comprendió que había "algo único" en la historia, porque los personajes "son muy humanos y complejos".

"Hay muchas capas y es muy bonito y conmovedor ver cómo los espectadores pueden encariñarse con ese personaje después de lo que hace", dijo, en referencia a la madre, "y Joana, nuestra directora, lo hizo de una manera tan brillante que uno quiere entender todos los secretos detrás de esa escena", agregó.

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Mello subrayó que precisamente el momento actual es una buena razón para ver la serie: "Creo que estamos viviendo un momento muy particular en el mundo. Hay muchos prejuicios, mucho odio, y creo que la serie propone que todos somos humanos y que puedes entender la complejidad de las historias de esta familia, y también de nosotros mismos".

Sobre todo, incidió, no "desde la perspectiva del juicio", sino desde la perspectiva de las historias y de "generar debates constructivos".

"Creo que HBO max fue muy valiente al aceptar esta historia porque necesitamos dramas, historias humanas que sean complejas y que puedan cautivar a los espectadores de una manera nueva", apuntó el productor.

Y Vanessa Miranda, la directora de desarrollo de ficción de HBO MAX, celebró que "al público brasileño le gustan mucho esos personajes reales y las historias que le podrían pasar a cualquiera".

Por eso les atrajo esta historia, porque sabían que "conectaría con el público brasileño, ya que profundiza mucho en las relaciones, las familias, los traumas, los secretos y también el amor", resaltó. EFE