La OEA convoca este viernes a los cancilleres de América por la crisis en Nicaragua

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Washington, 1 oct (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó para este viernes a los cancilleres de los países miembros a una reunión extraordinaria en Washington para abordar la crisis en Nicaragua, después de que el presidente Daniel Ortega anunciara que no habrá más elecciones competitivas en el país.

La OEA no convocaba una reunión de consulta de los ministros de Exteriores desde 2017, cuando el organismo abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.

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Los Estados miembros debatirán y votarán una resolución impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana que insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas".

El texto también las insta a garantizar el pleno respeto de las libertades, poner en libertad de forma incondicional a todos los presos políticos, divulgar el paradero de los desaparecidos, restituir la nacionalidad a las personas despojadas de ella y restablecer la separación de poderes y el pluralismo político.

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Por el momento, han confirmado su presencia los ministros de Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez; Jamaica, Kamina Johnson; Paraguay, Rubén Ramírez; Perú, Carlos Elmer Cáceres; República Dominicana, Víctor Bisonó; y Santa Lucía, Alva Baptiste, mientras que el resto de países estarían representados por otros funcionarios.

La OEA abordará la situación de Nicaragua pese a que el país abandonó el organismo en 2023 por orden de Ortega.

La convocatoria de la reunión fue aprobada el pasado 19 de agosto con el voto a favor de 26 países, el rechazo de Brasil y la abstención de México.

La OEA decidió tomar medidas después de que Ortega, quien copreside el país junto a su esposa, Rosario Murillo, declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones, tras lo cual el Gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional para impedir la participación electoral de personas consideradas "traidores a la patria", en una referencia a la oposición.

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Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007, en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y supresión de rivales para impedir la competencia electoral. EFE