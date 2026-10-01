Al menos siete muertos tras una explosión en una planta química a 100 kilómetros de Moscú

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Moscú, 1 oct (EFE).- Al menos siete personas murieron tras una explosión en una planta química de la ciudad satélite de Krasnogorsk, a cien kilómetros de Moscú, informaron este jueves medios independientes y oficiales rusos.

El canal de Telegram Shot cifró en siete las víctimas mortales a consecuencia del incidente, que se debió a causas técnicas, mientras que unas 40 personas tuvieron que ser evacuadas, según la agencia rusa TASS.

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Las autoridades locales no han confirmado la muerte de empleados de la planta.

Según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el jefe en funciones de la Administración del distrito de Sérguiev Posad, Alexéi Luzhetski, "en el momento del incidente en la instalación habían 44 personas. Cuarenta empleados fueron evacuados y atendidos por los paramédicos, no tienen quejas sobre su estado de salud. Se intenta localizar a las otras cuatro personas".

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Según el canal de Telegram independiente Mash, una de las naves de la planta quedó parcialmente destruida. Sobre la instalación se alzó una densa columna de humo gris.

Los bomberos ya trabajan en la extinción del incendio pese al riesgo de nuevas explosiones, añadió Luzhetski.

Una fuente de los servicios de Emergencias informó a TASS de que "según datos preliminares, el incendio se debió a causas de carácter técnico", y su motivo se establecerá definitivamente tras el peritaje de los correspondientes especialistas.EFE